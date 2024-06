Long An: Xe khách tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ

Chiều tối 6.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại ngã tư Bình Nhựt (thuộc xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An) xảy ra vào khoảng 17 giờ hôm nay (6.6). Hiện, công an đang truy tìm tài xế xe khách tông hàng loạt xe máy đã rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn.

Xe khách gây tai nạn chỉ dừng lại khi bị xe cày bởi xe máy dưới gầm B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều nay (6.6), xe khách mang BS 63B-000.63, lưu thông trên QL.1, đi hướng từ TP.HCM về Long An. Khi xe này vừa đổ dốc cầu Bến Lức đến ngã tư Bình Nhựt (thuộc xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An) thì tông vào hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, tông cả những xe máy đang lưu thông qua ngã tư.

Tại hiện trường, sau khi xe khách dừng lại, dưới gầm xe còn kẹt 1 xe máy, nhiều xe máy khác và đồ đạc của các nạn nhân nằm rải rác trên vệt di chuyển của chiếc xe khách gây tai nạn. Một người đàn ông điều khiển xe biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang nằm bất động, trong khi nhiều người khác được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến cho giao thông qua khu vực này hỗn loạn, ùn ứ kéo dài B.B

Sau tai nạn, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra giờ cao điểm, khiến giao thông qua khu vực cầu Bến Lức (Long An) bị tê liệt, ùn ứ nghiêm trọng kéo dài nhiều cây số.

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Long An, Công an H.Bến Lức... đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra vụ tai nạn.