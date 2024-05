Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy, 1 người tử vong

Trưa 30.5, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 8 giờ cùng ngày, trên QL1, đoạn qua xã Tịnh Phong (H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo BS 89H - 006.06 do ông Đào Phúc Toàn (39 tuổi, ở Hưng Yên) điều khiển lưu thông hướng bắc - nam với xe máy mang BS 76C1 - 803.51 do chị P.T.D (22 tuổi, ở xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, chị Dung tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn CHỤP MÀN HÌNH

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân và phân luồng điều tiết giao thông. Đồng thời, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe đầu kéo. Kết quả tài xế xe đầu kéo không vi phạm.



Sau cú va chạm, xe máy bị hư hỏng C.T.V

Hiện vụ tai nạn giao thông nói trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Tịnh thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.