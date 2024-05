CSGT truy tìm xe máy liên quan trong vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong

Đến 18 giờ ngày 12.5, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tỉnh lộ 8 (xã Trung An) khiến 1 người tử vong.



Hiện trường tai nạn khiến người đàn ông tử vong TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 ngày 12.5, người dân sống trên tỉnh lộ 8 đoạn gần giao lộ Nguyễn Thị Nỉ (xã Trung An, H.Củ Chi) nghe tiếng động mạnh trên đường.

Lúc này, người dân chạy ra thì thấy trên tỉnh lộ 8 hướng đi QL22 có hai xe máy ngã trên đường; cách đó khoảng 50 m là người đàn ông bị thương rất nặng. Trong lúc người dân tập trung sơ cứu đưa người bị thương vào bệnh viện thì người đàn ông còn lại đã dựng xe máy lên, rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) có mặt làm việc với người thân của nạn nhân cùng nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường chỉ còn lại một xe máy ngã trên đường TRẦN KHA

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường TRẦN KHA

Qua xác minh, công an xác định người bị tai nạn là ông L.V.C (32 tuổi, quê Đồng Tháp). Người nhà ông C. cho biết, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông C. đã tử vong.

Được biết, trước đó, trưa cùng ngày, ông C. đi dự tiệc và trên đường trở về nhà trọ ở H.Củ Chi thì gặp nạn.

Trích xuất từ camera an ninh nhà dân cho thấy, một tiếng động lớn sau đó là hình ảnh xe máy của ông C. và một xe máy của người khác trượt dài trên đường.

Chiều tối cùng ngày, Công an H.Củ Chi vẫn đang trích xuất thêm các camera nhà dân dọc tỉnh lộ 8, truy tìm xe máy có liên quan để điều tra làm rõ.