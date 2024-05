Làm rõ tai nạn khiến 3 người bị thương, có 1 trung úy CSGT Cần Giờ

Trước đó, trên mạng xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh một xe máy và xe mô tô CSGT ngã trên đường. Một CSGT bị thương, người dính máu, được các CSGT khác cố gắng đỡ lên xe để chở đi. Hai người khác cũng bị thương nằm trên đường. Một số người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn CẮT TỪ CLIP

Liên quan đoạn clip này, tối 2.5, một lãnh đạo UBND xã An Thới Đông (H.Cần Giờ) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 1.5 trên đường Lý Nhơn, thuộc xã An Thới Đông, H.Cần Giờ.

Theo đó, ngay khi nhận được thông tin có tai nạn giao thông, UBND xã An Thới Đông đã chỉ đạo công an xã đến giữ hiện trường. Công an H.Cần Giờ sau đó cũng có mặt giải quyết, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan vụ tai nạn này, một số báo mạng đăng thông tin cho rằng sáng 1.5, tổ công tác CSGT thuộc Công an H.Cần Giờ đang làm nhiệm vụ trên đường Lý Nhơn (thuộc xã An Thới Đông), khi tổ công tác phát hiện một nam giới chạy xe máy có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên người này không dừng xe mà tăng ga bỏ chạy. Lúc này, một trung úy thuộc tổ công tác đã đuổi theo, hướng từ đường Rừng Sác về cầu Vàm Sát. Khi đến một đoạn cua gấp, xe của trung úy CSGT gặp nạn (va chạm) với xe người đi đường.

Nói về thông tin mà một số báo mạng đã đăng tải, lãnh đạo UBND xã An Thới Đông cho biết, chưa nhận được báo cáo từ cơ quan cảnh sát điều tra, khi có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin cụ thể.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo xã này xác nhận, vụ tai nạn trên khiến 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, một người là trung úy CSGT H.Cần Giờ.