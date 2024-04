Bình Tân ký kết giao ước an toàn giao thông cho học sinh: Tai nạn giao thông đáng báo động

Theo Đội CSGT-TT, Công an Q.Bình Tân, trong năm 2023 và quý I/2024, trên địa bàn xảy ra 212 vụ tai nạn giao thông, làm chết 51 người và làm bị thương 144 người. Trong đó, chủ yếu số vụ tai nạn xảy ra trên QL1, nơi tập trung lượng lớn phương tiện lưu thông.

Đáng chú ý số người chết trong các vụ tai nạn giao thông, trong đó học sinh 6/51 vụ, chiếm tỷ lệ 11,76%.

Lễ ký kết giao ước đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh. TRẦN KHA

Theo thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó trưởng công an Q.Bình Tân, trong quý I/2024 và năm 2023, tình hình tai nạn, va chạm giao thông kéo giảm cả ba tiêu chí. Tuy nhiên, va chạm, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng trong quý I/2024 đã xảy ra 3 vụ tai nạn chết người, bằng tổng số vụ trong năm 2023. "Đây là một thực tế đáng báo động", thượng tá Ngô Thuận Lăng nói.

Theo đại diện lãnh đạo Công an Q.Bình Tân, hậu quả của tai nạn giao thông với xã hội rất lớn, đặc biệt với học sinh sẽ lớn hơn, gây hệ quả lâu dài, tác động lớn đến xã hội, gia đình, nhà trường.

Mong muốn ngoài sự cố gắng của lực lượng thực thi pháp luật thì cần có sự chia sẻ, quyết liệt của các thầy cô giáo và cả gia đình để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, cho xã hội.

Thời gian tới, Công an Q.Bình Tân sẽ tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện để phát hiện, nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, phụ huynh sử dụng phương tiện xe máy, xe đạp điện… vi phạm ở các tuyến đường quanh trường.

Công an sẽ tập trung xử lý các hành vi như dừng đỗ không đúng quy định, chạy ngược chiều, học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Công an Q.Bình Tân cũng sẽ chỉ đạo công an các phường tham mưu Ban An toàn giao thông phường thực hiện nội dung như không giao xe, không điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định. Kiểm tra giấy phép kinh doanh tại các điểm trông, giữ xe xung quanh trường học, tổ chức cho chủ các điểm giữ xe ký cam kết không giữ xe trên 50 phân khối cho học sinh.



Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân cũng có nhiệm vụ như đảm bảo 100% tổ chức cho giáo viên, công nhân viên nhà trường, học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

Các trường hợp vi phạm nhà trường sẽ mời phụ huynh lên làm việc, yêu cầu phối hợp quản lý, giáo dục, cam kết để học sinh không tái phạm và lưu lại hồ sơ.