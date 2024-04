Tai nạn trên sông Tiền giữa tàu du lịch và phà chở khách: Hướng dẫn viên tử vong

Chiều 22.4, tin từ UBND TX.Tân Châu (An Giang) cho biết, sau thời gian cấp cứu và điều trị, anh Ab Dol Ro Zak (36 tuổi, người Chăm, ngụ xã Châu Phong, TX.Tân Châu), hướng dẫn viên bị thương trong vụ tai nạn giao thông giữa tàu du lịch và phà chở khách qua sông Tiền xảy ra chiều ngày 19.4 đã tử vong.

Vụ tai nạn khiến hướng dẫn viên trên tàu du lịch tử vong sau 2 ngày điều trị CTV

Theo báo cáo của Công an TX.Tân Châu, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu đang xác minh vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra ngày 19.4 tại thủy phận sông Tiền (thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu) giữa tàu du lịch số hiệu AG - 23338 của Công ty CP du lịch Hàng Châu và phà chở khách ngang sông số hiệu AG - 21477. Qua xác minh bước đầu, lỗi do lái tàu du lịch không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thủy nội địa dẫn đến va chạm với phà, gây tai nạn.

Công an TX.Tân Châu cho biết, trên tàu du lịch có 42 khách du lịch nước ngoài cùng 2 thuyền viên, từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Tàu du lịch do ông Phan Thành Được điều khiển, chạy trên sông Tiền từ cửa khẩu Vĩnh Xương đến nội địa TX.Tân Châu.

Khi cách đường biên khoảng 1 km, cách bờ xã Vĩnh Xương 270 m, tàu du lịch va chạm với mỏ bàn phà chở khách do ông Võ Văn Nhân (49 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang) điều khiển. Trên phà lúc này có khoảng 30 hành khách.

Vụ tai nạn khiến anh Ab Dol Ro Zak bị đa chấn thương, 2 du khách nước ngoài bị thương. Tàu AG - 23338 hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng; phà AG - 21477 hư hại không đáng kể.

Nam hướng dẫn viên được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, do bị thương nặng, đến ngày 21.4 tử vong.