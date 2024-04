Tai nạn trên sông Tiền giữa tàu du lịch và phà đưa khách, 3 người bị thương

Sáng 20.4, tin từ UBND xã Vĩnh Xương (TX.Tân Châu, An Giang) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường thủy giữa tàu du lịch và phà đưa khách qua sông Tiền khiến 3 người trên tàu du lịch bị thương nặng, trong đó có 2 du khách nước ngoài.

Theo báo cáo của Công an xã Vĩnh Xương, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17 giờ 25 ngày 19.4, tại thủy phận sông Tiền, thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương, cách đường biên giới hơn 1 km và cách bờ phía An Giang 241 m.

Vào thời điểm trên, phà sắt số hiệu AG-21477 do ông Võ Văn Nhân (49 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang) điều khiển chở khách qua sông, thuộc bến Phà Vĩnh Xương. Phà di chuyển từ hướng xã Thường Phước 1 (Đồng Tháp) về xã Vĩnh Xương thì bất ngờ va chạm với tàu chở khách du lịch số hiệu AG-23338, do ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ H.Châu Phú, An Giang) điều khiển, chở 3 thuyền viên và 42 khách du lịch, đang di chuyển từ hướng biên giới Campuchia về TX.Tân Châu.

Vụ tai nạn khiến 2 du khách nước ngoài bị gãy chân trái và 1 hướng dẫn viên người Việt bị thương nặng C.T.V.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng, gồm: 1 nam hướng dẫn viên người Việt (36 tuổi, ngụ TX.Tân Châu) bị đứt lìa cánh tay phải và gãy hai chân; 2 khách du lịch nước ngoài (1 người quốc tịch Đức 67 tuổi và 1 người quốc tịch Pháp 57 tuổi) đều bị gãy chân trái.

Tàu du lịch bị vỡ một mảng khá lớn ở phần thân tàu, nhưng do mắc kẹt vào mũi phà nên không bị chìm. Du khách rất hoảng sợ nhưng được hỗ trợ lên phà an toàn.

Sau tai nạn, lực lượng Công an xã Vĩnh Xương đã phối hợp hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Châu.

Nhờ mắc vào phần mũi phà nên tàu du lịch không bị chìm xuống nước C.T.V.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Xương, tàu du lịch đăng ký hoạt động nhiều năm nay. Khi xảy ra tai nạn, tàu chạy đúng lộ trình đăng ký. Sau khi được cấp cứu, 2 du khách nước ngoài sức khỏe ổn định. Riêng nam hướng dẫn viên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Châu Đốc (An Giang) điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn giữa tàu du lịch và phà đưa khách trên sông Tiền đang được lực lượng chức năng tỉnh An Giang xác minh, làm rõ.