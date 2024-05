Lực lượng không quân thuộc Bộ Công an được trang bị tàu bay như thế nào?

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo lần 2 thông tư quy định tổ chức hoạt động bay của không quân Công an nhân dân (CAND). Thông tư này được coi là "xương sống", tạo khung pháp lý vững chắc cho hoạt động của không quân CAND.



Ngày 1.3.2021 đánh dấu bước ngoặt khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung đoàn Không quân CAND.

Đây là đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, có nhiệm vụ tổ chức hoạt động bay phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, vận chuyển, tuần tra, giám sát, trinh sát, tác chiến, cơ động chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bay phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an theo quy định.

Trung đoàn này cũng sẽ tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống khắc phục thảm họa, thiên tai; tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng không quân CAND CAND

Dấu hiệu nhận biết tàu bay của không quân CAND

Tại dự thảo đang lấy ý kiến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - cơ quan chủ trì soạn thảo, đề xuất chi tiết các quy định về thẩm quyền quản lý, dấu hiệu nhận biết cũng như quản lý, điều hành và tổ chức bay của không quân CAND.

Theo đó, tàu bay của không quân CAND là tàu bay chuyên dùng được Bộ Công an trang cấp cho các đơn vị trong lực lượng CAND để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Dấu hiệu nhận biết của tàu bay không quân CAND bao gồm biểu tượng Quốc kỳ Việt Nam và số hiệu tàu bay. Đơn vị được giao quản lý tàu bay chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an quyết định về dấu hiệu nhận biết đảm bảo phù hợp với thiết kế của từng loại tàu bay được trang cấp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Vẫn theo dự thảo, sân bay của Bộ Công an là nơi thực hiện các hoạt động bay của đơn vị không quân CAND phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh, trật tự; dự bị cho hoạt động bay quân sự và một số hoạt động hàng không dân dụng khác khi có yêu cầu.

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh để phục vụ hoạt động của lực lượng không quân CAND.

Bay tuần tra, trinh sát, cứu nạn, cứu hộ…

Vẫn theo dự thảo, tàu bay của không quân CAND có thể sử dụng các cảng hàng không, sân bay khác trên lãnh thổ Việt Nam làm sân bay đi, đến và sân bay dự bị để thực hiện nhiệm vụ sau khi có sự phối hợp, hiệp đồng, thống nhất giữa các đơn vị quản lý cảng hàng không, sân bay.

Quy chế bay trong khu vực sân bay của Bộ Công an do Tư lệnh Cảnh sát cơ động ban hành sau khi thống nhất với Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT).

Khi thực hiện hoạt động bay trong khu vực sân bay do đơn vị khác quản lý thì thực hiện theo quy chế bay trong khu vực sân bay của các đơn vị đó.

Lực lượng không quân của Bộ Công an sẽ tiến thẳng lên hiện đại trong thời gian tới E32

Đáng chú ý, dự thảo thông tư của Bộ Công an nêu rõ, khi thực hiện hoạt động bay ngoài vùng trời khu vực sân bay được quy định tại thông tư này phải tuân thủ sự chỉ huy, điều hành, chủ trì hiệp đồng của cơ quan quản lý điều hành bay được quy định tại Nghị định 125/2015.

Trường hợp thực hiện hoạt động bay ngoài không phận Việt Nam phải thực hiện nghiêm quy chế, phương thức bay và các quy định bảo đảm an ninh, an toàn hàng không của nhà chức trách nước sở tại và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nếu phân chia theo nhiệm vụ, các chuyến bay của không quân CAND bao gồm: bay huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường trong mọi điều kiện khí tượng ngày, đêm; các khu vực, địa hình hoạt động sát với yêu cầu, nhiệm vụ; đào tạo chuyển loại thành viên tổ bay khi được giao.

Cùng đó là bay nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, vận chuyển, tuần tra, giám sát, trinh sát, tác chiến, cơ động chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bay phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an theo quy định; tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống khắc phục thảm họa, thiên tai; bay diễn tập, duyệt binh, diễu binh; bay vận chuyển; bay thử, bay kiểm tra tàu bay và bay làm nhiệm vụ đặc biệt khác.