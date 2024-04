Vì sao Long An, Tiền Giang nợ hơn 12.300 GPLX của người học?

Hơn tháng qua, PV Thanh Niên liên tục nhận được phản ảnh của bạn đọc ở các tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre về việc đã vượt qua kỳ sát hạch hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa được cấp GPLX theo quy định. Trong khi theo quy định, người học có kết quả trúng tuyển tại một kỳ sát hạch thì trong vòng 10 ngày, Sở GTVT sở tại phải cấp GPLX cho họ. Việc này khiến người dân bức xúc, đặc biệt là những người muốn có GPLX để xin việc làm tài xế mưu sinh…

Sở GTVT Tiền Giang, Long An vẫn tổ chức các kỳ sát hạch và sẽ cấp bằng khi có được phôi bằng BẮC BÌNH

Ngày 17.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Thiện Trúc, Phó giám đốc Sở GTVT Long An, cho biết tính từ 23.3 đến nay, Sở GTVT Long An đã nợ của người học 2.319 GPLX gồm các loại A2, B2, C…

"Những năm trước, chúng tôi cần bao nhiêu phôi bằng GPLX thì chỉ cần đặt hàng cho doanh nghiệp là sẽ có được trong tuần, thậm chí trong ngày. Nhưng năm nay áp dụng luật Đấu thầu mới nên phải theo quy trình. Hơn tháng qua, Sở GTVT Long An hết phôi bằng lái và đang chờ UBND tỉnh Long An phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Dự kiến, cuối tháng 5 tới, Sở GTVT Long An sẽ có lại phôi bằng để cấp GPLX cho người học. Trong thời gian này, chúng tôi vẫn nhận các hồ sơ đủ điều kiện, sát hạch như bình thường và sẽ cấp GPLX ngay khi có phôi bằng. Mỗi năm đều phải đấu thầu theo quy định", ông Trúc cho biết.

Thực trạng tương tự cũng đang xảy ra tại Tiền Giang. Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó giám đốc Sở GTVT Tiền Giang, sở này đang thiếu của người học đủ điều kiện cấp GPLX với tổng số hơn 10.000 người. Sở đang chờ UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt kế hoạch đấu thầu mực in, giấy… để có phôi bằng cấp GPLX cho người học đã đủ điều kiện.

Tại Bến Tre không xảy ra tình trạng thiếu phôi bằng như Long An và Tiền Giang. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay, Sở GTVT tỉnh này không tiến hành sát hạch GPLX cho các học viên. "Phôi bằng của Sở GTVT Bến Tre còn nhiều và chúng tôi cũng đã cho Sở GTVT Long An mượn trong thời gian chờ đấu thấu. Sở dĩ từ đầu năm 2024 đến nay Sở GTVT Bến Tre không sát hạch GPLX cho người học là vì chúng tôi đang trong quá trình đấu thầu trường lái, tức khu vực đủ điều kiện sát hạch GPLX", ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở GTVT Bến Tre, cho biết.

Người đang chờ cấp GPLX có được điều khiển phương tiện giao thông? Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Trần Minh Hoàng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Long An, cho biết về hành chính, CSGT chỉ xem xét người điều khiển phương tiện có hoặc không có GPLX phù hợp với phương tiện đang điều khiển và không ghi nhận (vì khi tiến hành trích xuất dữ liệu thông tin cá nhân sẽ không thấy) là có GPLX dù cá nhân đó đã vượt qua tại một kỳ sát hạch của ngành GTVT. Tức là, dù cá nhân đó đang chờ Sở GTVT cấp GPLX mà điều khiển phương tiện phù hợp với loại GPLX sắp được cấp thì vẫn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tại lỗi không có GPLX. Tuy nhiên, theo thượng tá Hoàng, người đã vượt qua kỳ sát hạch của ngành GTVT sẽ được xem xét là có hoặc tương đương người đã có GPLX, nếu trường hợp cá nhân đó điều khiển phương tiện có liên quan đến vụ án hình sự về giao thông.