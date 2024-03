Đề xuất gộp GPLX hạng B1 và B2 về cùng hạng B

Quá trình xây dựng luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an - cơ quan chủ trì soạn thảo từng đề xuất thay đổi các hạng GPLX từ A1, A4, B1, B2, E, FB2, FD, FE, FC như quy định hiện hành thành các hạng A01, A2, A3, B, C, D2, D, BE, CE, D2E và DE.

Tuy nhiên, khi đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vừa qua, dự thảo luật bỏ không quy định phân hạng GPLX, thay vào đó là đề xuất giao việc này cho Chính phủ quy định.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh sau đó có văn bản đề nghị Chính phủ báo cáo, đề xuất phân hạng GPLX ngay trong dự thảo luật, đảm bảo phù hợp với Công ước viên về giao thông đường bộ năm 1968 và thực tiễn của Việt Nam. Đồng thời đánh giá tác động đối với việc điều chỉnh phân hạng GPLX.

Đến nay, dự thảo mới nhất luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đề xuất thay đổi phân hạng GPLX như đã nêu.