Kinh hoàng ô tô dừng thay lốp trên cao tốc, làn 120 km/giờ

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người phải một phen "hú vía"; khi một tài xế ngang nhiên lái ô tô dừng trên cao tốc… để thay lốp, ngay trên làn đường sát dải phân cách (làn cho phép các xe lưu thông tốc độ tối đa lên đến 120 km/giờ).

Vụ việc được xác định diễn ra vào khoảng 6 giờ ngày 3.9.2025 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, đoạn qua địa bàn phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Kinh hoàng ô tô con dừng thay lốp dự phòng trên cao tốc, làn 120 km/giờ

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô di chuyển phía sau, thời điểm trên, ô tô này đang chạy trên làn đường trong cùng (cho phép chạy 120 km/giờ) trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, hướng về Ninh Bình. Khi qua Trạm thu phí Vực Vòng được một đoạn, tài xế giật mình phát hiện phía trước có một ô tô khác loại SUV 7 chỗ màu xám trắng, hiệu Toyota Fortuner đang bật đèn cảnh báo nguy hiểm và dừng đỗ giữa đường.

Đáng nói, khi di chuyển đến gần, tài xế lái ô tô gắn camera hành trình mới giật mình khi biết rằng người lái ô tô đang dừng xe giữa cao tốc để… thay lốp. Chưa hết, người này thậm chí còn không đặt biển hay đèn cảnh báo nguy hiểm theo quy định. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn liên hoàn nếu các xe phía sau không kịp thời phát hiện và xử lý, khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Tình huống tài xế ô tô dừng xe giữa cao tốc để... thay lốp khiến nhiều người "thót tim" ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải và lan truyền trên một số diễn đàn, hội nhóm về giao thông đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần cư dân mạng đều tỏ ra phẫn nộ với hành vi thiếu ý thức, nguy hiểm của tài xế ô tô 7 chỗ.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, xử phạt nghiêm trường hợp nói trên. Bởi trước đó từng xảy ra không ít vụ tai nạn do ô tô dừng đỗ sai quy định trên cao tốc. Điển hình như vụ việc xảy ra tại km 51+850 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào tối 24.12.2016, khi một xe bán tải Ford Ranger đang dừng giữa làn thứ 3 và làn khẩn cấp thì bị một xe téc chở dầu di chuyển cùng chiều tông trúng. Vụ tai nạn đã khiến hai người đi trên xe bán tải đang thay lốp tử vong tại chỗ.

Dừng, đỗ xe trên cao tốc thế nào? Về quy định dừng đỗ trên cao tốc, điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, người điều khiển xe ô tô chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định. Cụ thể, trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp. Trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc. Ngoài những vị trí cũng như trường hợp khẩn cấp được nêu trên, tài xế không được tùy tiện dừng, đỗ ô tô trên đường cao tốc.

Dừng đỗ ô tô sai quy định xử phạt ra sao? Điểm c, khoản 7, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô thực hiện hành vi dừng xe, đồ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiêu 150 mét khi dừng xe, đỗ xe trong trường họp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác. Ngoài ra người vi phạm còn bị trừ điểm 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



