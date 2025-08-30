Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khi một tài xế lái xe ben phóng nhanh, bất chấp luật vượt ẩu trên tỉnh lộ suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 28.8.2025 trên đường tỉnh lộ 824 (DT 824), đoạn qua địa bàn xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

"Hung thần" xe ben thúc còi ầm ĩ, vượt ẩu phóng như bay trên tỉnh lộ

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một xe ô tô cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên tỉnh lộ 824, hướng từ Ngã ba Giồng về Đức Hòa. Khi đến khu vực gần hồ câu Minh Hòa, tài xế một phen "thót tim" khi nghe tiếng còi thúc, sau đó xuất hiện một xe ben màu trắng, mang biển kiểm soát 62C-026.31 phóng nhanh, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều vượt lên.

Đáng nói, không chỉ cố tình chạy sai làn, tài xế xe ben này còn liều lĩnh lái xe ben lạng lách, liên tục tạt đầu các xe khác. Không ít lần suýt dẫn đến va chạm với các ô tô và xe máy cùng chiều, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tình huống tài xế xe ben bất chấp nguy hiểm, cố tình vượt ẩu khiến nhiều người bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe liều lĩnh, xem thường luật pháp của tài xế xe ben.

Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, Khoản 5, Điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



