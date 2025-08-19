SUV 7 chỗ: Ford Everest tiếp tục thống trị, doanh số gấp 3 Toyota Fortuner

Trong tháng đầu quý 3/2025, nhờ nỗ lực ưu đãi, giảm giá của các hãng và đại lý, nhóm SUV 7 chỗ tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận doanh số tăng so với tháng trước đó; bất chấp bối cảnh thị trường ô tô trong nước đột ngột quay đầu giảm nhẹ.

Cụ thể, số liệu mới nhất từ Báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, khép lại tháng qua, cả phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) bán ra tổng cộng 1.452 xe, tăng chỉ 9 xe so với tháng liền trước. Trong lúc thị trường ô tô Việt Nam đột ngột giảm sút, kết quả này nhìn chung khá tích cực.

Doanh số SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 7.2025 NGUỒN: VAMA

Đáng chú ý, khác với những tháng trước đây, doanh số khả quan của nhóm SUV 7 chỗ trong tháng 7 chủ yếu đến từ sự bứt phá của Toyota Fortuner. Theo đó, kết thúc tháng qua, mẫu xe Nhật Bản ghi nhận 347 xe bàn giao đến tay khách hàng, tăng 49 xe tương đương gần 17% so với tháng cuối quý 2. Là mẫu xe duy nhất ở phân khúc đạt kết quả tăng trưởng.

Mặc dù vậy, xét trên bảng xếp hạng, Toyota Fortuner vẫn chưa thể vươn lên vị trí dẫn đầu. Bởi đối thủ Ford Everest dù tháng qua chỉ bán ra 1.089 xe, giảm 33 xe so với tháng trước, nhưng vẫn gấp 3 lần doanh số Fortuner.

Ford Everest vẫn áp đảo hoàn toàn doanh số so với các mẫu xe cạnh tranh ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó ở nhóm còn lại, Isuzu mu-X dù đã trình làng thị trường phiên bản nâng cấp giữa đời, tuy nhiên kết quả bán hàng vẫn không tích cực hơn trước đây. Tháng 7 vừa qua, các đại lý xe Nhật này chỉ bán ra 16 xe mu-X, giảm 7 xe so với tháng trước.

Phân khúc SUV 7 chỗ 6 tháng đầu năm 2025

Trong khi đó, Mitsubishi Pajero Sport tiếp tục có tháng thứ 3 liên tiếp không bán ra bất cứ xe nào. Tương tự đồng hương, Pajero Sport những tháng đầu năm 2025 liên tục được các đại lý giảm giá "tất tay" để xả hàng. Hiện tại, nhân viên của một số đại lý cho biết mẫu xe này đã không còn xe để bàn giao.

Pajero Sport hiện hành thuộc thế hệ hoàn toàn mới, trình làng thị trường Việt từ năm 2020. Trong suốt gần 5 năm nay, mẫu xe này không có bản nâng cấp, cũng không có nhiều cải tiến nào đáng kể từ Mitsubishi Việt Nam. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến Pajero Sport mất dần sức hút và ngày càng đuối sức trong cuộc đua doanh số. Đáng chú ý, hiện tại dù một số đại lý đã thanh lý hết hàng tồn kho; tuy nhiên phía hãng vẫn chưa có thông tin nào về việc đưa về phiên bản nâng cấp hay sẽ ngừng phân phối dòng xe này.

Hiện tại nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) tại Việt Nam chỉ còn 3 mẫu xe cạnh tranh thị phần ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Xét lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, Ford Everest tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame). Mẫu xe Mỹ thậm chí áp đảo hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh khi bán ra tổng cộng đến 6.223 xe, chiếm hơn 76% thị phần phân khúc; đồng thời gấp 3 lần đối thủ bám đuổi gần nhất là Toyota Fortuner (chỉ mới đạt doanh số cộng dồn ở mức 1.756 xe).

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, cuộc cạnh tranh doanh số ở nhóm xe này thời gian tới cũng khó có biến động. Isuzu mu-X dù vừa trình làng bản nâng cấp giữa vòng đời với một số cải tiến, bổ sung tính năng, công nghệ. Tuy nhiên phiên bản này không thu hút được sự quan tâm của người dùng và vẫn chỉ hướng đến nhóm khách hàng ít ỏi, vốn ưa chuộng những chiếc SUV gầm cao thực dụng. Trong khi, Mitsubishi Pajero Sport đã tạm rời khỏi "cuộc chơi", còn Toyota Fortuner nhìn chung vẫn rất ít tiềm năng để bứt phá.