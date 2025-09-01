Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế điều khiển ô tô SUV 5 chỗ chạy ẩu, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều ngay tại ngã gây cản trở giao thông; sau đó bị một ô tô khác chạy ngược hướng chặn đầu, ép lùi ngược lại, trở về đúng làn đường.

Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 29.8.2025 trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn qua địa bàn phường Bình Trưng, TP.HCM.

Ô tô Mazda CX-5 "cướp đường" vượt ẩu, bị xe khác ép đi lùi trên phố

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con ghi lại được, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên đường Thân Văn Nhiếp. Khi đến nút giao với đường Nguyễn Thị Định, tài xế cho xe rẽ phải thì phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu đỏ, hiệu Mazda CX-5, mang biển kiểm soát 62A - 194.46 đang vượt ẩu, lấn hẳn sang làn đường cho các xe ngược hướng để rẽ trái vào Nhiếp Văn Thân, cản hết lối đi của ô tô gắn camera hành trình.

Đáng nói, khi thấy ô tô gắn camera hành trình tiến tới, tài xế xe Mazda CX-5 dù chạy sai làn nhưng vẫn không có động thái để tránh đường. Thay vào đó, người này cố tình đứng "thi gan", mãi một lúc lâu sau đó mới chịu lùi xe lại và lách về đúng làn đường. Tình huống gây cản trở giao thông khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Tài xế lái ô tô vượt ẩu, "cướp đường" gây cản trở giao thông khiến nhiều người bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, xem thường luật của tài xế ô tô Mazda CX-5.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, Khoản 5, Điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



