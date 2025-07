Mazda CX-5 2026 chính thức lộ diện, đổi màn hình giải trí to như máy tính

Mazda CX-5 mới đây chính thức trình làng thị trường toàn cầu thế hệ hoàn toàn mới với nhiều thay đổi từ kiểu dáng thiết kế đến trang bị tiện nghi, công nghệ và khả năng vận hành.

Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở không gian bên trong xe, khi mẫu SUV, crossover cỡ trung đến từ Nhật được làm mới gần như toàn bộ. Xu hướng trẻ hóa và hiện đại phản ánh ngay ở thiết kế theo hướng tối giản, giảm thiểu các nút bấm vật lý truyền thống. Hầu hết các thao tác điều khiển đều tích hợp trên màn hình kích thước lớn (lên đến 15,6 inch, ngang ngửa chiếc máy tính tính xách tay cỡ lớn).

Nội thất Mazda CX-5 2026 lột xác hoàn toàn, theo hướng hiện đại và tối giản nút bấm vật lý ẢNH: MAZDA

Ngoài ra, theo chuyên trang ô tô Carscoops, Mazda CX-5 2026 cũng trang bị hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, điều khiển bằng giọng nói, tích hợp trợ lý ảo Alexa. Các tiện nghi khác còn có cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, hiển thị kính lái HUD, âm thanh Bose 12 loa, đèn nội thất 7 màu. Hàng ghế thứ hai và cốp sau được mở rộng nhờ chiều dài cơ sở tăng nhẹ.

Về kiểu dáng, mẫu xe Nhật Bản cũng có nhiều thay đổi nhưng chủ yếu tập trung vào các chi tiết. Trong đó, khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở khu vực đầu xe, với cụm đèn trước mảnh hơn, tích hợp dải LED chiếu sáng ban ngày 2 tầng. Lưới tản nhiệt mới vuông vức hơn nhờ đường viền crôm mỏng, liền với đèn pha hai bên. Ngoài ra, tổng thể đầu xe cũng cứng cáp với các chi tiết như hốc gió, cản trước được làm mới, gân guốc hơn.

Kiểu dáng tổng thể xe không thay đổi, nhưng các chi tiết được làm mới sắc sảo hơn ẢNH: MAZDA

Thân xe cũng nam tính hơn nhờ các đường gân dập nổi, vòm bánh mở rộng và cột D dày, tạo hình khối chắc chắn. Đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu LED thanh mảnh kéo dài, gợi nhớ đến những mẫu xe concept của BMW. Logo Mazda dạng chữ in hoa thay vì hình cánh chim truyền thống, cho cảm giác hiện đại hơn.

Mẫu xe đa dụng đến từ Nhật Bản nhìn chung vẫn giữ nguyên kiểu dáng tổng thể. Tuy nhiên được điều chỉnh tăng kích thước so với bản cũ. Cụ thể, Mazda CX-5 2026 sở hữu thông số dài, rộng, cao lần lượt 4.690 x 1.860 x 1.695 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 2.815 mm. Tức tăng thêm 140 mm chiều dài, 20 mm chiều rộng và 15 mm chiều cao. Đặc biệt, trục cơ sở cũng tăng đến 115 mm so với bản cũ. Điều này giúp xe cơi nới đáng kể không gian bên trong, đặc biệt ở hàng ghế thứ 2 - nơi vẫn được xem là "yếu điểm" của Mazda CX-5 so với nhiều đối thủ "đồng hương" cùng phân khúc.

So với bản tiền nhiệm, Mazda CX-5 2026 tăng kích thước nhằm cải thiện không gian nội thất ẢNH: MAZDA

Bên cạnh kiểu dáng và trang bị tiện ích, một thay đổi đáng kể nữa trên Mazda CX-5 thế hệ mới là sự xuất hiện của hệ truyền động hybrid (lai xăng - điện) do Mazda tự phát triển, đánh dấu cột mốc mới của hãng xe Nhật Bản trong cuộc đua điện hóa.

Theo đó, Mazda sẽ không sử dụng công nghệ hybrid từ Toyota mà phát triển nền tảng hybrid song song (parallel hybrid) riêng, kết hợp giữa động cơ xăng với mô-tơ điện. Hệ thống này cho phép xe tự sạc khi vận hành, không cần cắm điện như xe PHEV. Người dùng có thể lái hoàn toàn bằng điện ở tốc độ thấp hoặc kết hợp hai nguồn động năng để tiết kiệm nhiên liệu.

Mặc dù vậy, bản mới này xuất hiện vào đầu năm 2027. Trong giai đoạn đầu, mẫu SUV, crossover cỡ trung nhà Mazda duy trì sử dụng động cơ 2.5L SkyActiv-G 4 xi-lanh tương tự bản cũ. Động cơ này đã được tinh chỉnh nhẹ, có công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn.

Mẫu xe Nhật Bản trước mắt giữ nguyên hệ thống vận hành, nhưng sẽ bổ sung các bản hybrid từ đầu năm 2027 ẢNH: MAZDA

Những chiếc Mazda CX-5 thế hệ mới đầu tiên dự kiến bàn giao đến tay khách hàng tại thị trường Mỹ từ đầu năm 2026. Mức giá khởi điểm dự kiến cao hơn đôi chút so với phiên bản 2025 hiện hành (giá 30.265 USD, tương đương khoảng 783 triệu đồng).

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 vẫn đang được THACO AUTO lắp ráp và phân phối thế hệ thứ 2, ra mắt lần đầu từ năm 2018 và bổ sung bản nâng cấp gần nhất vào năm 2021. Mẫu xe Nhật Bản với lợi thế kiểu dáng trẻ trung, giàu trang bị cùng giá bán dễ tiếp cận đang nhiều năm liền dẫn đầu cuộc đua doanh số ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung. Năm 2024, các đại lý Mazda trên cả nước bàn giao đến gần 15.000 xe CX-5 đến tay người dùng.