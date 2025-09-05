Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh giữa đường

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/09/2025 13:52 GMT+7

Công an phường Tân Định phối hợp Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TP.HCM) truy tìm người đàn ông đuổi đánh người dân giữa đường.

Ngày 5.9, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh trên đường. Nạn nhân phải chạy vào trung tâm y tế cầu cứu.

TP.HCM: Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh giữa đường - Ảnh 1.

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh giữa đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, có ít nhất 3 đoạn clip ở 3 góc quay khác nhau, được ghi lại bởi người đi đường, cho thấy một xe tay ga màu đỏ bị ngã giữa đường. Lúc này, một người đàn ông liên tục chửi bới, rồi lao vào tấn công, dùng cùi chỏ nhiều lần đánh vào đầu nam thanh niên đang ngồi trên xe máy màu đen. Nam thanh niên chỉ biết cúi đầu chịu trận và đưa tay về trước xin tha, lùi lại rồi tìm cách bỏ đi.

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn đuổi theo và tiếp tục đánh vào đầu nạn nhân. Nam thanh niên chạy vào trạm y tế cạnh đó cầu cứu thì người đàn ông tiếp tục đuổi theo. Lúc này, bảo vệ và nhân viên y tế cùng người dân nhiều lần ngăn cản thì người đàn ông mới lên xe rời đi. Vụ việc thu hút đông người dân tập trung theo dõi.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc nói trên xảy ra chiều 4.9, trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định (quận 1 cũ).

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ghi nhận thêm một đoạn clip khác có liên quan đến người đàn ông nói trên, trong ngày 4.9. Theo đó, người này chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm, có hành động liên tục húc vào đuôi ô tô đang di chuyển trên đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận.

TP.HCM: Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh giữa đường - Ảnh 2.

Người dân can ngăn người đàn ông đuổi đánh (áo màu xanh bi, quần màu xám - đứng giữa) nạn nhân (áo, quần màu đen - đứng phía sau) đến tận trung tâm y tế

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Công an phường Tân Định đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ người đàn ông đuổi đánh người dân trên đường.

Tin liên quan

Lấy lời khai nhóm hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở TP.HCM

Lấy lời khai nhóm hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở TP.HCM

Công an lấy lời khai nhóm người liên quan vụ hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở đường Lò Lu (TP.HCM), đồng thời truy xét 1 người cầm hung khí.

Khám phá thêm chủ đề

Đuổi đánh công an TP.HCM phường Tân Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận