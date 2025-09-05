TP.HCM: Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh giữa đường

Ngày 5.9, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh trên đường. Nạn nhân phải chạy vào trung tâm y tế cầu cứu.

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh giữa đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, có ít nhất 3 đoạn clip ở 3 góc quay khác nhau, được ghi lại bởi người đi đường, cho thấy một xe tay ga màu đỏ bị ngã giữa đường. Lúc này, một người đàn ông liên tục chửi bới, rồi lao vào tấn công, dùng cùi chỏ nhiều lần đánh vào đầu nam thanh niên đang ngồi trên xe máy màu đen. Nam thanh niên chỉ biết cúi đầu chịu trận và đưa tay về trước xin tha, lùi lại rồi tìm cách bỏ đi.

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn đuổi theo và tiếp tục đánh vào đầu nạn nhân. Nam thanh niên chạy vào trạm y tế cạnh đó cầu cứu thì người đàn ông tiếp tục đuổi theo. Lúc này, bảo vệ và nhân viên y tế cùng người dân nhiều lần ngăn cản thì người đàn ông mới lên xe rời đi. Vụ việc thu hút đông người dân tập trung theo dõi.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc nói trên xảy ra chiều 4.9, trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định (quận 1 cũ).

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ghi nhận thêm một đoạn clip khác có liên quan đến người đàn ông nói trên, trong ngày 4.9. Theo đó, người này chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm, có hành động liên tục húc vào đuôi ô tô đang di chuyển trên đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận.

Người dân can ngăn người đàn ông đuổi đánh (áo màu xanh bi, quần màu xám - đứng giữa) nạn nhân (áo, quần màu đen - đứng phía sau) đến tận trung tâm y tế ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Công an phường Tân Định đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ người đàn ông đuổi đánh người dân trên đường.