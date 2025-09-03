Lan tỏa trên mạng xã hội: Kết nối triệu sải bơi giúp đỡ trẻ mồ côi

Ngày 2.9.2025 - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và cũng là ngày tổng kết sự kiện bơi vì trẻ mồ côi. Các câu lạc bộ, người yêu bơi lội trong và ngoài nước hồ hởi khoe kết quả chinh phục cự ly, cùng tổng số tiền chuyển khoản hơn 100 triệu đồng đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.

N HỮNG SẢI TAY NÂNG ĐỠ TRẺ MỒ CÔI

Với những dòng kêu gọi cộng đồng tham gia thử thách bơi vì trẻ mồ côi của ông Nguyễn Văn Thủy (48 tuổi, ở Hà Nội) và anh Lương Ngọc Duy (39 tuổi, ở TP.HCM), ngay lập tức cộng đồng yêu bơi lội cả nước hưởng ứng.

Trong 10 ngày, có khoảng 400 người đăng ký tham gia thử thách bơi lội hưởng ứng đại lễ với các cự ly 2,9 km, 4 km, 8 km và 29 km. Không chỉ bơi để vượt qua giới hạn bản thân, chinh phục mục tiêu, cộng đồng còn vươn sải tay của mình đến trẻ mồ côi, những mầm non của đất nước đang cần giúp đỡ.

Kết quả bơi 29 km của anh Phạm Anh Quý ẢNH: NVCC

Cùng con đi tiếp cuộc đời là chương trình do Báo Thanh Niên phát động để hỗ trợ khẩn cấp, bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19 từ ngày 16.9.2021 đến nay. Tổng số tiền ký bảo trợ lâu dài, trao khẩn cấp và học bổng cho trẻ mồ côi qua chương trình tính đến nay hơn 65 tỉ đồng. Trong đó, số trẻ được bảo trợ lâu dài là 449 trẻ. Bên cạnh đó, vào tháng 10 và 11.2024, Báo Thanh Niên ký kết bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại các tỉnh miền Bắc, với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.

Anh Phạm Anh Quý ở câu lạc bộ bơi Trisport (dạy bơi chuyên nghiệp Nam Định) đã ủng hộ những chiếc "áo finisher" cho người hoàn thành các cự ly ở miền Bắc. Điều kiện là mọi người ủng hộ tối thiểu 100.000 đồng cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Không những thế, anh cũng đăng ký tham gia và hoàn thành cự ly bơi 29 km trong ngày 31.8.

"Có nhiều cảm xúc dâng trào khi tôi hoàn thành được 29 km trong 14 tiếng. Hưởng ứng chương trình ý nghĩa, tôi muốn gửi tặng các anh chị em tham gia đồng hành món quà nhỏ làm kỷ niệm", anh Quý chia sẻ.

Nhiều người trên mọi miền đất nước chọn bơi ở hồ bơi hoặc ngoài trời ẢNH: BTC

Ở TP.HCM, thương hiệu Motive tài trợ những chiếc áo để tặng người hoàn thành cự ly khó nhất (29 km), đồng thời quyên góp toàn bộ số tiền bán áo cho cộng đồng để ủng hộ vào chương trình. Cửa hàng Bình Hoàng Swim bán nón bơi in cờ đỏ sao vàng, ủng hộ toàn bộ cho chương trình…

M ẠNG XÃ HỘI LAN TỎA YÊU THƯƠNG

Nhân dịp đại lễ Quốc khánh, mỗi người dân VN thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo cách riêng của mình. Trong đó, cộng đồng yêu bơi lội VN chọn cách xuống nước để "cùng con đi tiếp cuộc đời".

Nghỉ lễ, có người sắp xếp về quê thăm ba mẹ trước rồi vội vã lên thành phố để cùng mọi người ra bể bơi. Có người mẹ tranh thủ hoàn thành 2,9 km trước một ngày để hôm sau gia nhập nhóm hậu cần, nấu nồi súp nóng tiếp năng lượng cho những người bạn bơi dài hơn.

"Sáng 31.8, nhiều gia đình đi cả trăm cây số từ P.Nam Định, tỉnh Ninh Bình đến Hà Nội để cùng bơi với câu lạc bộ Mũ đỏ của chúng tôi", ông Thủy xúc động nói.

Những người hoàn thành cự ly 29 km ở TP.HCM ẢNH: PHAN DIỆP

Ở miền Trung thì có những nhóm hẹn nhau bơi 2,9 km rồi sau đó đạp xe thêm 29 km, cùng nhau lan tỏa tinh thần của sự kiện. Còn ở TP.HCM, có người đang bơi thì có việc đột xuất ở công ty phải về xử lý, xong việc lại tiếp tục bơi để hoàn thành mục tiêu.

Đặc biệt, có nhiều người ở gần sông, biển đã chọn cách bơi ngoài trời. HLV bơi lội Nguyễn Thu Trang (37 tuổi) hỗ trợ nhóm 45 người bơi ở sông Hồng an toàn về đích, trong đó có 5 người hoàn thành 29 km.

"Bơi lội giờ đây không còn đơn thuần là một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe mà còn là "cái cớ" để mọi người kết nối, lan tỏa yêu thương. Trong đó, cộng đồng bơi lội ở VN cùng lan tỏa chương trình ý nghĩa, nhân văn của Báo Thanh Niên", anh Lương Ngọc Duy chia sẻ.