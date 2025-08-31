Từ lớp bơi cho trẻ mồ côi đến giấc mơ Mỹ của đạo diễn trẻ Việt

Phim về lớp bơi miễn phí cho trẻ mồ côi ở mái ấm của đạo diễn Lương Thiện Hòa (Tony), đại diện duy nhất của Việt Nam, lọt top 12/173 quốc gia tại chương trình Lưu trú giới thiệu phim tài liệu điện ảnh Mỹ (American Film Showcase).

Đạo diễn Lương Thiện Hòa (32 tuổi, ở phường Cầu Kiệu, TP.HCM) từ nhỏ đã thích bơi lội. Một ngày cuối năm 2023, anh tình cờ biết đến lớp dạy bơi miễn phí của cựu vận động viên bơi lội quốc gia Lương Ngọc Duy (39 tuổi) dành cho trẻ mồ côi ở mái ấm Thiên Thần (phường Long Trường, TP.Thủ Đức cũ). Mái ấm do ông Bùi Công Hiệp thành lập năm 2010.

Bộ phim của tình yêu và ý chí

8 năm qua, nhóm Bơi và Những người bạn của HLV Lương Ngọc Duy đã dạy bơi cho hơn 1.000 bé cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn ở các mái ấm trên địa bàn TP.HCM. "Không chỉ phổ cập bơi giúp các em có thêm kỹ năng, tôi hy vọng nhờ thể thao, những đứa trẻ mồ côi sẽ có thêm cánh cửa khác nữa để vào đời", anh Duy chia sẻ.

Đọc được dòng tâm sự của HLV, đạo diễn Thiện Hòa thấy xúc động, ý tưởng về bộ phim bắt đầu từ đó. "Tuyệt vời! Đây không đơn thuần là câu chuyện thể thao, đây là câu chuyện về tinh thần, nghị lực sống của những đứa trẻ và tình yêu của anh Duy cùng các thầy cô trong nhóm dạy bơi", đạo diễn nói.

HLV Lương Ngọc Duy (bìa trái) và các em nhỏ trong lớp bơi miễn phí Ảnh: Tony

Mái ấm tên là Thiên Thần, nên chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, anh Hòa đặt tên bộ phim là The Blue Line Angels - Những Thiên Thần Trên Đường Đua Xanh. Hành trình của những "thiên thần" bị bỏ rơi, từ chỗ không biết bơi nhưng sau thời gian được các thầy cô hướng dẫn đã thi đấu và giành nhiều huy chương, được đạo diễn thể hiện qua bộ phim tài liệu 75 phút.

Làm phim tài liệu quan sát, đạo diễn theo chân những "thiên thần", ghi nhận khách quan cuộc sống của các em qua ống kính máy quay. Trong hơn 1 năm qua, anh thường xuyên đến mái ấm, có mặt ở giờ học bơi vào buổi sáng sớm. Và khi các em đi thi đấu, anh cũng là người chứng kiến những sải tay quạt nước trên đường đua xanh. Đạo diễn không thể quên những giây phút vỡ òa khi tên của những "thiên thần" được gọi lên bục nhận huy chương, cùng ánh mặt đầy tự hào của các thầy cô.

Một số khoảnh khắc trong bộ phim The Blue Line Angels - Những Thiên Thần Trên Đường Đua Xanh

"Dưới sự dẫn dắt của HLV Lương Ngọc Duy, các em nhỏ không chỉ học bơi mà còn học cách sống nghị lực, tin vào khả năng của chính mình. Tôi tin rằng, những câu chuyện như thế này xứng đáng được cả thế giới lắng nghe", đạo diễn Thiện Hòa chia sẻ.

Bước ra thế giới

Cũng bởi lý do đó, ngay khi biết thông tin về chương trình Lưu trú giới thiệu phim tài liệu điện ảnh Mỹ - American Film Showcase (AFS), Thiện Hòa đã làm hồ sơ. Đây là một trong những chương trình giao lưu và phát triển tài năng điện ảnh uy tín nhất thế giới do Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp với Trường Điện ảnh USC (University of Southern California - Cinematic Arts) - cái nôi đào tạo ra những huyền thoại điện ảnh thế giới, tổ chức tại Los Angeles, Mỹ.

Thiện Hòa được hướng dẫn bởi đạo diễn Nani Sahra Walker - chủ nhân giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất năm 2024, hạng mục Phim tài liệu

Ảnh: Phan Diệp

Gần nửa năm chờ đợi, bộ phim vượt qua gần 200 hồ sơ trong nước để được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đề cử trở thành đại diện quốc gia, sau đó tiếp tục được chọn từ gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ để vào top 12 nước sở hữu tấm vé đến Mỹ.



Thiện Hòa cùng 11 nhà làm phim tài liệu quốc tế tham gia khóa huấn luyện phát triển và thuyết trình tài liệu kéo dài 15 ngày (từ 12 - 27.7), được chi trả toàn bộ chi phí bởi Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đạo diễn trẻ có cơ hội làm việc trực tiếp với những người hướng dẫn hàng đầu từ Hollywood. Hòa còn tham gia các buổi workshop chuyên sâu về cách kể chuyện, phát triển dự án, kết nối với mạng lưới nhà sản xuất, nhà phát hành hàng đầu ở kinh đô điện ảnh thế giới.

Anh được hướng dẫn trực tiếp 1-1 bởi đạo diễn Nani Sahra Walker - chủ nhân giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất năm 2024, hạng mục Phim tài liệu. Đây là bước đệm quan trọng trong hành trình đưa dự án phim tài liệu Việt Nam đến với người xem trên toàn thế giới.

Thiện Hòa (thứ 4 từ trái sang) và các học viên của chương trình tại Mỹ Ảnh: NVCC

Một điều quan trọng đáng mong chờ là bộ phim được các nhà sản xuất gợi ý hoàn thiện để ra mắt trước dịp Thế vận hội Olympic năm 2026. Khi đó, nhà phát hành trong chương trình sẽ giúp Hòa có cơ hội tham gia các liên hoan phim tài liệu và phát hành ở Mỹ. Hình ảnh về thể thao Việt, tinh thần Việt tràn đầy yêu thương, những đứa trẻ nghị lực sẽ được thế giới biết đến nhiều hơn.

Trong quá trình làm phim, điều vui nhất với Hòa là nhìn thấy các bé trong đội bơi phát triển kỹ năng qua từng buổi tập. Lần cùng đội tham gia giải đấu Oceanman 2024 tổ chức tại Khánh Hòa, đạo diễn vừa theo quay phim, vừa phụ thầy cô và ông Hiệp chăm sóc các bé. "Được sống cùng các bé mới thấy sự vất vả, tình yêu của ông Hiệp dành cho những người con không máu mủ. Những thước phim vì thế lại càng thêm nhiều ý nghĩa với riêng tôi", Hòa nói.