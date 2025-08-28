Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lấy lời khai nhóm hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở TP.HCM?

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/08/2025 08:31 GMT+7

Công an lấy lời khai nhóm người liên quan vụ hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở đường Lò Lu (TP.HCM), đồng thời truy xét 1 người cầm hung khí.

Ngày 28.8, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an phường Long Phước (thành phố Thủ Đức cũ) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ vụ người đàn ông bị hành hung trong quán karaoke ở đường Lò Lu.

Lấy lời khai nhóm hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở TP.HCM?- Ảnh 1.

Công an truy xét người cầm hung khí liên quan vụ hành hung người trong quán karaoke

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, từ tin trình báo của người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng truy xét, đưa một số người liên quan vụ hành hung về trụ sở để lấy lời khai. Nạn nhân cũng được đưa đến bệnh viện giám định thương tích, phục vụ công tác củng cố hồ sơ xử lý.

Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét 1 người đàn ông cầm hung khí xuất hiện tại hiện trường vụ việc. Bước đầu xác định, mâu thuẫn xuất phát trong lúc vui chơi tại quán hát.

Ngày 17.8, 2 nhóm người tổ chức vui chơi tại 2 phòng hát ở quán karaoke đường Lò Lu. Sau đó họ xảy ra mâu thuẫn do một nhóm cho rằng người đàn ông áo trắng của nhóm còn lại nói chuyện "thích thể hiện ta đây".

Đến khoảng 16 giờ 24 phút, một nhóm người bên ngoài đến, trong đó có người đàn ông cầm theo hung khí xông vào quán (nhưng không sử dụng). Tại phòng hát, họ dùng vật dụng của quán tấn công làm người đàn ông mặc áo trắng bị thương tích, chảy nhiều máu.

Ra khỏi phòng hát, 2 nam thanh niên khác tiếp tục dùng chân, tay nhiều lần đấm, đá vào đầu nạn nhân. Sau khi gây án, nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Lấy lời khai nhóm hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở TP.HCM?- Ảnh 2.

Nhóm người hành hung người đàn ông

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ việc được người dân trình báo công an. Cơ quan công an nhanh chóng truy xét, đưa những người liên quan về trụ sở lấy lời khai. Nạn nhân cũng được yêu cầu khám nghiệm thương tích để củng cố hồ sơ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

TP.HCM: Xác minh clip người đàn ông bị chém, hành hung tại quán karaoke

TP.HCM: Xác minh clip người đàn ông bị chém, hành hung tại quán karaoke

Một nhóm người cầm theo hung khí, xông vào tấn công, hành hung làm bị thương người đàn ông tại quán karaoke.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung công an Truy xét lời khai TP.HCM karaoke Công an phường Long Phước người đàn ông quán karaoke
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận