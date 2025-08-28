Lấy lời khai nhóm hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở TP.HCM?

Ngày 28.8, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an phường Long Phước (thành phố Thủ Đức cũ) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ vụ người đàn ông bị hành hung trong quán karaoke ở đường Lò Lu.

Trước đó, từ tin trình báo của người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng truy xét, đưa một số người liên quan vụ hành hung về trụ sở để lấy lời khai. Nạn nhân cũng được đưa đến bệnh viện giám định thương tích, phục vụ công tác củng cố hồ sơ xử lý.

Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét 1 người đàn ông cầm hung khí xuất hiện tại hiện trường vụ việc. Bước đầu xác định, mâu thuẫn xuất phát trong lúc vui chơi tại quán hát.

Ngày 17.8, 2 nhóm người tổ chức vui chơi tại 2 phòng hát ở quán karaoke đường Lò Lu. Sau đó họ xảy ra mâu thuẫn do một nhóm cho rằng người đàn ông áo trắng của nhóm còn lại nói chuyện "thích thể hiện ta đây".

Đến khoảng 16 giờ 24 phút, một nhóm người bên ngoài đến, trong đó có người đàn ông cầm theo hung khí xông vào quán (nhưng không sử dụng). Tại phòng hát, họ dùng vật dụng của quán tấn công làm người đàn ông mặc áo trắng bị thương tích, chảy nhiều máu.

Ra khỏi phòng hát, 2 nam thanh niên khác tiếp tục dùng chân, tay nhiều lần đấm, đá vào đầu nạn nhân. Sau khi gây án, nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.