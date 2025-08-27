Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Lò mổ heo lậu bị công an bắt vẫn ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/08/2025 20:01 GMT+7

Bị Công an TP.HCM bắt quả tang đang mổ heo lậu sáng hôm trước, chiều hôm sau lò mổ heo này tiếp tục hoạt động.

Khoảng 14 giờ 40 ngày 27.8, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phường Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) phối hợp Công an phường Phú Mỹ, Trạm Thú y chăn nuôi và Trồng trọt thị xã Phú Mỹ, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra lò mổ heo lậu gần nghĩa trang Ngọc Hà, do bà V.T.T (ở phường Phú Mỹ, TP.HCM) làm chủ.

TP.HCM: Lò mổ heo lậu bị công an bắt vẫn ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày- Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra lập biên bản hoạt động lò mổ heo không phép đối với bà T.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận có 1 con heo đã bị giết mổ và ra thịt từng phần. Ngay khu vực rửa dụng cụ giết mổ có 2 thau kim loại đang đựng huyết heo. Nước rửa khi làm thịt heo vẫn còn đầy trên nền bê tông. Trong chuồng nuôi đang nhốt 2 con heo.

Lúc đoàn làm việc vừa đến lò mổ, có một người đàn ông đi xe máy đến lấy một phần thịt heo tại đây để đi tiêu thụ.

TP.HCM: Lò mổ heo lậu bị công an bắt vẫn ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày- Ảnh 2.

Một khu vực trong lò mổ heo lậu nhếch nhác

ẢNH: NGUYỄN LONG

Điều đáng nói, lò heo lậu này bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Phú Mỹ, Trạm Thú y chăn nuôi và Trồng trọt thị xã Phú Mỹ (TP.HCM) bắt quả tang mổ lậu heo vào rạng sáng 26.8. Vụ việc đã được Báo Thanh Niên thông tin trong bài viết "Công an bắt quả tang lò mổ heo lậu, hoạt động sát nghĩa trang".

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. cho biết đã hoạt động lò mổ heo từ năm 2019. Bà T. thuê người để giết mổ heo không phép tại lò này. Bà T. cũng không cung cấp được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc heo.

Dù làm việc với cơ quan chức năng ngày 26.8, bà T. cam kết không tái phạm việc giết mổ heo tại đây nhưng chiều 27.8, bà T. tiếp tục hoạt động giết mổ heo không phép. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc hoạt động mổ heo không phép của bà T.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 1 giờ 30 ngày 26.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Mỹ, Trạm Thú y chăn nuôi và Trồng trọt thị xã Phú Mỹ bắt quả tang nhiều người đàn ông đang mổ heo tại lò của bà T. Tại đây, có 2 con heo đã bị giết mổ, còn 13 con heo đang nhốt trong chuồng.

TP.HCM: Lò mổ heo lậu bị công an bắt vẫn ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày- Ảnh 3.

Lò mổ heo lậu của bà T. bị cơ quan công an bắt quả tang sáng 26.8

ẢNH:NGUYỄN LONG

Bà T. khai nhận đã hoạt động lò mổ heo không phép tại đây từ năm 2019. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lập biên bản vụ việc, yêu cầu bà T. ngừng ngay hoạt động lò mổ heo lậu, bàn giao hồ sơ cho Công an phường Phú Mỹ xử lý theo thẩm quyền.

Xem thêm bình luận