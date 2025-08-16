Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: Phường Tân Hải giảm sự phụ thuộc vào QL51

Đặt mục tiêu đưa vào hoạt động 2 khu công nghiệp

Ngày 16.8, phường Tân Hải (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM dự đại hội.

Ông Trịnh Hàng (thứ 4, từ trái sang) làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đại hội, ông Trịnh Hàng (55 tuổi, quê Quảng Nam) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải. Bà Nguyễn Thị Giáng Hương (45 tuổi) và ông Huỳnh Hữu Nghĩa (38 tuổi) cùng làm Phó bí thư Đảng ủy phường Tân Hải.

Trước khi làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải, ông Trịnh Hàng từng là Giám đốc Sở VH - TT - DL, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông Hàng có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Báo cáo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Giáng Hương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Tân Hải cho biết địa phương mới trở thành phường từ 1.3.2025 nên còn ở mức thấp về kinh tế, cơ sở hạ tầng, thu nhập, trình độ dân trí…

Bà Nguyễn Thị Giáng Hương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Tân Hải báo cáo tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Hiện nay, phường Tân Hải chưa có khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được đưa vào hoạt động. Ngày 27.2.2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp Vạn Thương, với quy mô diện tích gần 390 ha.

Hiện nay, địa phương đang phối hợp các cơ quan liên quan để thực hiện giải phóng mặt bằng bàn giao cho Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ thực hiện khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 trên địa bàn.

Phường Tân Hải đặt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm đạt 100% so với dự toán và thu ngân sách bình quân tăng 12%/năm.

Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm 12,6%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 95%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 80%...

Địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy triển khai các dự án để đưa vào hoạt động, đặc biệt là khu công nghiệp Vạn Thương và khu công nghiệp Phú Mỹ nhằm đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Vị trí đất làm khu công nghiệp Vạn Thương ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường Tân Hải triển khai thực hiện các dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra; tổng cộng 39 công trình với tổng vốn đầu tư gần 8.800 tỉ đồng.

Trong đó, các dự án giao thông trục chính kết nối vùng và đầu mối hạ tầng kỹ thuật đang triển khai như: Nâng cấp mở rộng đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, đường Hội Bài - Phước Tân, đường Long Sơn - Cái Mép, tuyến thoát nước dọc quốc lộ 51 thúc đẩy mạnh mẽ việc kết nối vùng, tạo không gian phát triển mới và tăng sức cạnh tranh thu hút đầu tư cho địa bàn.

Kêu gọi các nhà đầu tư đủ năng lực để đầu tư dự án lớn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM biểu dương những thành tích phường Tân Hải đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm và 34/34 chỉ tiêu đều hoàn thành đạt và vượt so với nghị quyết.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ông Võ Văn Minh, mặc dù có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, trung tâm logistics Cái Mép Hạ và các khu công nghiệp hiện đại, nằm trên các tuyến giao thông kết nối liên vùng, nhưng phường Tân Hải cũng còn nhiều khó khăn, thách thức do cơ cấu kinh tế chủ yếu hiện nay vẫn là nông nghiệp, đời sống của người dân còn khó khăn, cơ sở hạ tầng xã hội và hệ thống giao thông đô thị chưa được đầu tư hoàn chỉnh, bộ mặt đô thị chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Ông Minh đề nghị phường Tân Hải chủ động xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ, thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để "đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá" mới có thể giúp địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Phối hợp chặt chẽ với TP.HCM triển khai các dự án trên địa bàn để đưa vào hoạt động, đặc biệt là khu công nghiệp Vạn Thương và khu công nghiệp Phú Mỹ 3, các dự án được đầu tư về hạ tầng giao thông, các dự án cảng thủy nội địa phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa đường thủy.

Phường Tân Hải cần tập trung nguồn lực, thu hút kêu gọi các nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm để đầu tư phát triển những dự án lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội có chất lượng cao, các dự án trung tâm logistics, kho bãi, thương mại, dịch vụ hai bên tuyến đường ĐT.992 và đường Hoàng Sa theo định hướng quy hoạch được duyệt.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh về cảng biển, nông, ngư nghiệp, núi, rừng, khu di tích (Núi Dinh, Suối Tiên, Suối Đá) để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn du lịch nông nghiệp đô thị, các mô hình trồng rau, trồng hoa...

Quy hoạch tuyến metro nối dài

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh lưu ý phường Tân Hải cần đặc biệt quan tâm nghiên cứu, đề xuất với thành phố về việc quy hoạch tuyến metro nối dài đi qua địa bàn phường, tận dụng lợi thế vị trí để phát triển mạnh mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), giảm sự phụ thuộc vào quốc lộ 51.

Quốc lộ 51 đi dọc theo phường Tân Hải ẢNH: NGUYỄN LONG

"Đây sẽ là động lực để thu hút đầu tư vào các dự án dịch vụ, thương mại, nhà ở chất lượng cao; tạo không gian sống xanh - thông minh; nâng cao giá trị đất đai và nguồn thu ngân sách; kết nối phường Tân Hải chặt chẽ hơn vào mạng lưới đô thị hiện đại của TP.HCM", ông Minh nhận định.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị phường Tân Hải quan tâm đầu tư, xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, các tuyến giao thông kết nối liên phường, liên khu phố tạo không gian phát triển mới; đầu tư khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn; bố trí quỹ đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.

Cải tạo, nâng cấp hạ tầng thiết yếu và cải thiện chất lượng dịch vụ công, triển khai các đề án ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.