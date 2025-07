TP.HCM: Phường Tân Phước có cụm cảng biển sâu nhất Việt Nam

Cảng biển đón "siêu tàu" container hơn 230 ngàn tấn

Phường Tân Phước (thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có 7 khu phố, diện tích 8.514,69 ha, dân số gần 31.000 người, là đô thị có trục giao thông huyết mạch quốc lộ 51 nối TP.HCM với Đồng Nai. Phường Tân Phước có vị trí chiến lược quan trọng, giáp sông Thị Vải với nhiều cảng biển nước sâu và các phường, xã trọng điểm như Phú Mỹ, Tân Hải, Châu Pha.

Tàu container vào làm hàng ở cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ẢNH: NGUYỄN LONG

Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng trung tâm công nghiệp - cảng biển - logistics, phường Tân Phước có lợi thế kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp lớn, cảng Cái Mép - Thị Vải và các trục giao thông chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 991B, cầu Phước An. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong giai đoạn tới.

Ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Phước, cho biết theo định hướng phát triển TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2045, Tân Phước được xác định là địa bàn trung tâm thuộc khu vực kinh tế biển, lọc hóa dầu, trung chuyển quốc tế và là hạt nhân trong mô hình khu kinh tế tự do liên kết với khu vực huyện Cần Giờ cũ. Với những tiềm năng và lợi thế hiện có, Tân Phước tiếp tục là địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại của thành phố.

Theo Cảng vụ Hàng Hải TP.HCM, phường Tân Phước có cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, được coi là cảng biển sâu nhất Việt Nam. Cụm cảng này có khả năng tiếp nhận các tàu container lớn nhất thế giới và là một trong những cảng biển quan trọng nhất của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cụm cảng có thể tiếp nhận các tàu container có trọng tải toàn phần lên đến hơn 230.000 tấn, thuộc nhóm 19 cảng nước sâu trên thế giới có khả năng đón các tàu siêu trường siêu trọng. Từ tháng 10.2023 đến nay, đã có trên 80 lượt "siêu tàu" container có trọng tải toàn phần trên 200.000 tấn vào, rời bến cảng khu vực Cái Mép.

Cụm cảng này còn thu hút được sự quan tâm và đầu tư của nhiều tập đoàn hàng hải lớn trên thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của cảng biển Việt Nam trên trường quốc tế.

Một góc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngoài là phường của TP.HCM có cụm cảng biển nước sâu lớn nhất Việt Nam, Tân Phước còn có Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, là hình mẫu tiên phong về khu công nghiệp hiện đại, cơ sở hạ tầng đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế, định hướng phát triển xanh, bền vững. khu công nghiệp này do Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ làm chủ đầu tư.

Ngay từ giai đoạn thiết kế, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã định hướng phát triển xanh, bền vững, minh chứng qua việc xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung có công suất lớn 9.000 m3/ngày đêm đầu tiên đạt chuẩn cột A tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Với tầm nhìn chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển bền vững với môi trường, khu công nghiệp này đã được Cơ quan tổ chức quốc tế Nhật Bản (Japan International Cooperation Agency - JICA) lựa chọn là nơi tiên phong thực hiện các hoạt động xây dựng mô hình khu công nghiệp kiểu mẫu - khu công nghiệp thông minh theo định hướng sinh thái và áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Xây dựng phường Tân Phước trở thành đô thị thông minh

Phường Tân Phước là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh của TP.HCM. Hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân là động lực quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Từ tháng 10.2023 đến nay, đã có trên 80 lượt "siêu tàu" container có trọng tải toàn phần trên 200.000 tấn vào, rời bến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ẢNH: NGUYỄN LONG

Tuy nhiên, trong thời gian tới, phường sẽ đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh và các tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, mạng xã hội. Sự gia tăng dân số do phát triển kinh tế tạo áp lực lớn lên hạ tầng xã hội, công tác quản lý đô thị, đất đai, khoáng sản, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

"Trong giai đoạn tới, chúng tôi phấn đấu xây dựng phường Tân Phước trở thành đô thị thông minh, trung tâm logistics hiện đại, đóng vai trò hỗ trợ vận hành khu thương mại tự do gắn với cảng biển quốc tế Cái Mép Hạ; góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại của thành phố", ông Huỳnh Trung Sơn chia sẻ.

Nhiệm vụ trọng tâm của phường Tân Phước là tái cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững. Tập trung khai thác hiệu quả mô hình phức hợp Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ với cấu trúc "cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ - cảng hàng không quốc tế", gắn kết với Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

Thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế đô thị gắn với kinh tế số và thương mại điện tử. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, đồng thời bảo đảm công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, coi đây là động lực trọng yếu trong đổi mới phương thức quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, đảm bảo thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 24 ngày 7.10.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 là hình mẫu tiên phong về khu công nghiệp hiện đại, cơ sở hạ tầng đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế, định hướng phát triển xanh, bền vững ẢNH: NGUYỄN LONG

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 17.11.2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về "tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Phát triển công nghiệp theo xu hướng mới: công nghiệp xanh, phát thải thấp, nội địa hóa cao; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, nâng cao sức cạnh tranh hoặc tái cấu trúc các ngành công nghiệp của địa phương.

Trụ sở Đảng uỷ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước: trụ sở phường Tân Phước cũ, số 1937 đường Độc Lập (quốc lộ 51). Trụ sở HĐND – UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Phước: trụ sở UBND phường Phước Hoà cũ, số 2102 đường Độc Lập (quốc lộ 51). Ông Dương Ngọc Châu là Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước, ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Phước.