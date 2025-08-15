Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận cũ làm Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ

Thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Ngày 15.8, phường Phú Mỹ (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM dự đại hội.

Ông Bùi Chí Thành (thứ 3, từ phải sang) là Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đại hội, ông Bùi Chí Thành (51 tuổi, quê quán TT.Đất Đỏ, H.Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là xã Đất Đỏ, TP.HCM) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ. Ông Nguyễn Đoàn Tiết Phương (48 tuổi) và ông Đặng Văn Hùng (56 tuổi) là Phó bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ.

Trước khi là Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ, ông Bùi Chí Thành là Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông Thành có trình độ chuyên môn Đại học ngành Nông học, cao cấp lý luận chính trị.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Đoàn Tiết Phương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Mỹ cho biết trong nhiệm kỳ 2020 -2025, kinh tế của địa phương tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế, giá trị sản xuất tăng trưởng ấn tượng. Hơn 260 dự án trên địa bàn phường Phú Mỹ tạo ra hàng nghìn việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Tàu biển vào một cảng trên phường Phù Mỹ làm hàng ẢNH: NGUYỄN LONG

"Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên nhiệm kỳ 2020 - 2025 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Công tác phản ứng nhanh trước các vấn đề phát sinh từ cơ sở chưa thật sự chủ động; việc phối hợp trong quản lý trật tự đô thị đôi lúc còn thiếu đồng bộ, hiệu lực xử lý chưa cao.

Những hạn chế trên là do một số cấp ủy và cán bộ phụ trách lĩnh vực chưa thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm, còn thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm. Việc khai thác tiềm năng, nguồn lực địa phương chưa được phát huy; cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới", Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Mỹ nói thêm.

Ông Nguyễn Đoàn Tiết Phương cho biết nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Phú Mỹ tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế là địa bàn trọng điểm công nghiệp của thành phố; đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, nâng cao chất lượng các khu, cụm công nghiệp; phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, lưu thông và đời sống dân cư.

Phối hợp triển khai các dự án giao thông kết nối liên vùng, kết nối giữa các khu và cụm công nghiệp, giữa các khu công nghiệp và hệ thống cảng trong khu vực. Tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa các cơ sở tiểu thủ công nghiệp với các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn để tận dụng nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, hướng tới phát triển bền vững.

Phường Phú Mỹ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên danh mục các dự án theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn mang tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để điều chỉnh, quyết định kịp thời.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật - giao thông kết nối khu công nghiệp và cảng biển; mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trục chính, đường vào khu công nghiệp, đường liên khu phố; phối hợp triển khai hạ tầng logistics đô thị; ưu tiên đầu tư hạ tầng khu dân cư mới, tái định cư. Phát huy lợi thế, những yếu tố thuận lợi khu vực vệ tinh hệ thống cảng biển quốc tế, quy hoạch khu dịch vụ logistics tập trung.

Phát huy tối đa tiềm năng hệ thống khu công nghiệp

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM biểu dương những thành tích xuất sắc của phường Phú Mỹ thời gian qua. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Võ Văn Minh đề nghị phường Phú Mỹ phải khẩn trương ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; tăng cường bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Phường Phú Mỹ phát huy tối đa tiềm năng địa kinh tế và lợi thế vị trí cửa ngõ của phường, đặc biệt là hệ thống khu công nghiệp, khu đô thị, cảng biển và dịch vụ logistics. Cần định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ hiện đại, logistics chất lượng cao, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và đưa ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao; từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Ông Minh đề nghị phường Phú Mỹ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu lâu dài. Ưu tiên giao thông kết nối liên vùng, hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng, xử lý rác thải, nước thải; đồng thời đầu tư trường học, trạm y tế, công viên cây xanh…

Phường Phú Mỹ cần tăng tốc chuyển đổi số và cải cách hành chính toàn diện, xây dựng chính quyền số - kinh tế số - xã hội số. Mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, giảm tối đa thủ tục rườm rà, tạo sự thuận lợi và hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, ông Võ Văn Minh chỉ đạo.