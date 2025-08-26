TP.HCM: Công an bắt quả tang lò mổ heo lậu, hoạt động sát nghĩa trang

Lò mổ heo lậu hoạt động cạnh nghĩa trang
Từ phản ánh của người dân, trong tháng 8.2025, nhóm PV Báo Thanh Niên đã đến một lò mổ heo lậu nằm cách hàng rào Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP.HCM (trước đây thuộc phường Phú Mỹ, TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hơn 100 m, để ghi nhận. Lò mổ này nằm cạnh một nghĩa trang.
Theo nhiều ngày ghi nhận của nhóm PV, hằng ngày có 2 xe tải chở heo đến cung cấp cho lò mổ này. Các xe tải này chở heo theo 2 khung giờ: từ 11 đến 12 giờ và từ 23 đến đầu ngày hôm sau. Hoạt động giết mổ heo tại đây cũng theo 2 khung giờ: 14 giờ và rạng sáng, có lúc giết mổ lên đến 10 con heo. Trong nhiều ngày, nhóm PV ghi nhận có 2 xe tải biển kiểm soát 72A - 080.xx và 60K - 644.xx liên tục chở heo đến lò mổ.
Heo sau khi giết mổ sẽ đưa ra chợ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ cùng các điểm bán thịt heo nhỏ lẻ trên địa bàn để tiêu thụ.
Đơn cử, khoảng 23 giờ 30 ngày 19.8, xe tải mang biển kiểm soát 60K - 644.xx chở đầy heo về tập kết tại lò để chờ mổ. Sau khi chuyển hết heo trên xe vào chuồng bên trong lò mổ, xe tải rời đi. Đến 1 giờ 15 ngày 20.8, từ cổng nghĩa trang, nhóm PV nghe rõ tiếng heo kêu khi bị chích điện, cũng là lúc hoạt động giết mổ không phép tại đây bắt đầu.
Qua quan sát của chúng tôi, lò mổ heo lậu này luôn túc trực từ 3 - 5 người đàn ông để giết mổ, phân chia thịt và dọn dẹp. Đến khoảng 3 giờ, nhóm PV ghi nhận nhiều xe máy do các tiểu thương chạy đến lò mổ để lấy thịt đi tiêu thụ. Thịt heo chủ yếu được đưa ra bán tại chợ Ngọc Hà.
Cụ thể, lúc 3 giờ 20, một người đàn ông mặc áo đen, chạy xe máy, không đội nón bảo hiểm, chở lượng lớn thịt heo từ lò mổ đến chợ Ngọc Hà để giao cho một chủ sạp thịt heo tại đây. 5 phút sau, một người khác cũng không đội nón bảo hiểm, cũng chở thịt heo từ lò mổ của bà T. ra giao cho tiểu thương chợ này.
2 người này liên tục chạy xe máy từ chợ Ngọc Hà đến lò mổ để lấy heo chở ra chợ này. Quan sát tại chợ Ngọc Hà, nhóm PV không thấy cơ quan chức năng đến kiểm tra số heo tại sạp của các tiểu thương.
Bắt quả tang lò mổ heo lậu
Khoảng 1 giờ 30 ngày 26.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Mỹ, Trạm Thú y - Chăn nuôi và Trồng trọt thị xã Phú Mỹ (TP.HCM) đến lò mổ heo lậu nói trên, bắt quả tang những người đàn ông đang mổ heo.
Lúc này, tại đây, có 3 người đàn ông đang làm việc, 2 con heo đã được mổ. Dưới nền bê tông có 2 đầu heo cùng nhiều nội tạng. Cách đó không xa, có 2 thau kim loại đựng đầy huyết heo...
3 người đàn ông bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng hoạt động giết mổ và đề nghị gọi cho chủ lò mổ đến để làm rõ. Lúc này, trong chuồng có hơn 10 con heo chưa qua giết mổ.
Sau đó, một người phụ nữ đến, giới thiệu là V.T.T, chủ lò mổ. Bà T. thừa nhận lò mò mổ không có giấy phép hoạt động. "Tôi không thể đưa heo đến lò mổ tập trung để giết thịt vì nơi đây xảy ra nhiều vụ mâu thuẫn, có lúc đánh nhau. Tôi hoạt động giết mổ nhiều năm nay nhưng không được cấp phép", bà T. trình bày với lực lượng làm nhiệm vụ.
Một cán bộ Trạm Thú y - Chăn nuôi và Trồng trọt thị xã Phú mỹ cho biết khi chưa sáp nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với TP.HCM, lực lượng công an và các cơ quan chức năng liên tục kiểm tra cơ sở giết mổ trái phép của bà T. Tuy nhiên, sau đó lò mổ heo lậu này vẫn hoạt động.
"Bà T. hoạt động lò mổ nhiều năm nay, năm nào cũng bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Việc bà T. nói lò mổ tập trung trên địa bàn TP.Phú Mỹ (cũ) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau là không đúng, là viện lý do để cho lò mổ của mình tồn tại đến hôm nay", một người đi trong đoàn kiểm tra cho hay.
Ngay sau khi lập biên bản vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu bà T. ngừng ngay hoạt động lò mổ heo lậu, bàn giao hồ sơ cho Công an phường Phú Mỹ xử lý theo thẩm quyền.
