Thời sự

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Đã xác định người mẹ

Nguyễn Long
26/08/2025 09:25 GMT+7

Bà H. khai với cơ quan công an rằng bà là mẹ của thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn được phát hiện ở phường Phú Mỹ hôm qua 25.8.

Ngày 26.8, cơ quan chức năng TP.HCM đã xác định được thân nhân của thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn tại một con hẻm trên quốc lộ 51, phường Phú Mỹ (TP.HCM), mà Báo Thanh Niên đã thông tin.

Thi thể bé gái sơ sinh lúc được phát hiện

Theo đó, bà H. (ở Đồng Nai) được xác định là người sinh ra bé gái sơ sinh tại hẻm dẫn vào khu du lịch đã ngừng hoạt động trên quốc lộ 51, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

Sau khi sinh bé gái, bà H. đã bỏ con tại hiện trường, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn. Một người thân của bà H. cho biết, người phụ nữ này có chồng và 3 con nhưng đã ly hôn.

Như Thanh Niên đã thông tin, hơn 6 giờ ngày 25.8, trên đường đi làm về, một công nhân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, phần đầu không nguyên vẹn, nên báo công an.

Qua trích xuất camera của nhà dân gần khu vực, cho thấy khoảng 0 giờ 13 cùng ngày, một ô tô dừng lại bên quốc lộ 51, có 3 - 4 người bước xuống đi vào đường dẫn vô khu du lịch đã ngừng hoạt động trên quốc lộ 51, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ. Đến 0 giờ 26 phút, nhóm người này lên xe rời đi.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhau thai, máu, cùng bộ quần áo vấy máu nghi mặc lúc sinh bỏ lại.

Sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Mỹ đã tiến hành xác minh, điều tra. Qua đó, cơ quan công an đã xác định được ô tô và nhóm người đi trên xe dừng tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà H. (đi chung nhóm người nói trên) đã khai nhận bà là người sinh bé gái và bỏ tại hiện trường. Bà H. đang được chăm sóc y tế tại phường Phú Mỹ để phục vụ công tác điều tra.

