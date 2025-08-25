Ngày 25.8, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tại hẻm dẫn vào khu du lịch đã ngừng hoạt động trên quốc lộ 51, khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở phường Phú Mỹ ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ cùng ngày, sau ca đi làm về, một công nhân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, phần đầu không nguyên vẹn, nên báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể về nhà xác và tiến hành điều tra.

Qua trích xuất camera của nhà dân gần khu vực, khoảng 0 giờ 13 cùng ngày, một ô tô dừng lại bên quốc lộ 51, có 3 - 4 người bước xuống. Đến 0 giờ 26 phút, nhóm người này lên xe rời đi. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhau thai, máu, cùng bộ quần áo vấy máu nghi mặc lúc sinh bị bỏ lại.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.