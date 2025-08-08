Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ

Trần Cường
Trần Cường
08/08/2025 19:08 GMT+7

Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trong đường dây mang thai hộ do một người Trung Quốc cầm đầu, mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận khoảng 300 - 400 triệu đồng/ca. Cảnh sát đã giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây này.

Chiều 8.8, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây mang thai hộ do một người quốc tịch Trung Quốc tên Wang chưa rõ lai lịch cầm đầu.

Trong vụ án, C02 đã khởi tố bị can đối với Quách Thị Thương (40 tuổi, quê Lâm Đồng); Phạm Thị Hoài Thu (38 tuổi), Phùng Thị Lương (29 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi) cùng trú tại Hà Nội); Lò Thị Thanh (29 tuổi, trú Sơn La) và Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi, trú Ninh Bình) về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ - Ảnh 1.

Cảnh sát giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong chuyên án

ẢNH: M.H

Quá trình phá án, cảnh sát đã giải cứu thành công 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận khoảng cuối năm 2021, Thương được đối tượng tên Wang kết bạn làm quen qua Zalo và đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt để mang thai hộ.

Wang cũng nhờ Thương tìm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN; làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé.

Ngoài Thương, Wang còn thuê Hoài Thu, người từng mang thai hộ trong đường dây của Wang, đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Đối với các phụ nữ mang thai hộ, Wang chỉ đạo Thương hướng dẫn làm thủ tục sang Trung Quốc hoặc Campuchia để cấy phôi thai. Sau khi có tim thai, sức khỏe ổn định, những này về Việt Nam để dưỡng thai, khám định kỳ và sinh con.

Wang trả cho Thương 1.000 USD/tháng và Thu 500 USD/tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận khoảng từ 300 - 400 triệu đồng/ca mang thai.

Làm việc với cảnh sát, Thương khai nhận đã tổ chức trót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Thu thừa nhận tổ chức khoảng 40 ca, hưởng 345 triệu đồng.

C02 xác định có 11 phụ nữ Việt Nam từng nhận mang thai hộ trong đường dây này. Do hoàn cảnh khó khăn nên tiếp tục liên hệ và được Thương thuê làm bảo mẫu, chăm sóc trẻ sơ sinh của người mang thai hộ khác, được trả công 570.000 - 750.000 đồng/ngày.

Những người liên quan khác, C02 xác định được thuê để tìm người mang thai hộ và cùng chăm sóc trẻ sơ sinh ở nhiều chung cư cao cấp có kiểm soát an ninh chặt. Nhóm này thường thay đổi chỗ ở để tránh lực lượng chức năng.

C02 cho biết, 11 trẻ sơ sinh được giải cứu đã được gửi vào Ngôi nhà bình yên thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đồng thời có văn bản đề nghị Cục bảo vệ bà mẹ, trẻ em Bộ Y tế và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp hỗ trợ, chăm sóc các cháu trong quá trình điều tra.

