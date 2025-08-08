Đánh bại võ sĩ chủ nhà Trung Quốc, Nguyễn Trần Duy Nhất vào bán kết World Games

Kinh nghiệm quật ngã sức trẻ

Bốc thăm gặp võ sĩ chủ nhà Yang Yuxi ngay trận đầu tiên vòng tứ kết World Games môn muay hạng cân 57 kg là một thử thách không hề dễ dàng cho Nguyễn Trần Duy Nhất. Cho dù trong thực tế, võ sĩ Việt Nam được xem mạnh hơn và có bề dày trận mạc hơn, nhưng ở bất cứ giải thể thao nào, ít người chọn việc phải đối mặt với các VĐV chủ nhà sớm vì rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý và sức ép khủng khiếp từ người xem.



Thế nhưng đại diện cho Việt Nam tranh tài World Games lần thứ 12 tại Thành Đô (Trung Quốc) lần này không hề nao núng. Khác với nhiều tên tuổi lớn khác, Duy Nhất vốn được xem là một võ sĩ có thần kinh thép của làng võ thế giới. Anh không chỉ bản lĩnh với môn muay mà còn từng chứng tỏ khi có thời gian chuyển sang đấu võ tự do mà ít gặp bất cứ trở ngại nào. Kinh nghiệm thực chiến đó đã giúp Duy Nhất luôn biết mình biết ta, chọn cho mình một lối đánh phù hợp trước bất cứ đối thủ nào.

Duy Nhất giành chiến thắng trước võ sĩ chủ nhà ẢNH: BẢO LONG

HLV Giáp Trung Thang cho biết: "Khi bốc thăm gặp võ sĩ Trung Quốc, thầy trò chúng tôi xác định đây sẽ là vật cản lớn nhất trên con đường bảo vệ chiếc HCV của Duy Nhất. Đối thủ trẻ, khỏe, thể lực sung mãn hơn và nhập cuộc rất khí thế bằng lối đánh tấn công phủ đầu. Do vậy tôi và Duy Nhất đã thống nhất chọn lối đánh điềm tĩnh, không bị cuốn vào lối chơi của đối phương, chủ động né đòn và chờ sơ hở của đối thủ mà tung ra những đòn đánh kỹ thuật, đó là dùng chỏ và gối đánh nhanh áp sát hai bên. Đồng thời sử dụng những đòn đá tỉa vào vùng bụng của võ sĩ Trung Quốc.

Duy Nhất và HLV Giáp Trung Thang tại Thành Đô ẢNH: BẢO LONG

Sau hiệp 1 dẫn điểm, chúng tôi phát huy tiếp lối đánh này vì Yang Yuxi nôn nóng gỡ điểm nên lao lên rất nhanh, ra đòn dữ dội để muốn dồn Duy Nhất lộ sơ hở. Nhưng Duy Nhất vẫn chủ yếu né đòn và khi đối thủ xuống sức và phòng thủ bị hở sườn, lập tức võ sĩ chúng ta lại tung đòn gối và đòn đè khiến đối phương không có khoảng cách để đấm và đá nhanh. Càng về cuối hiệp khi mà đối thủ cảm nhận không thể tìm ra điểm yếu để tấn công thì đó là lúc võ sĩ Việt Nam tung ra những đòn đánh quyết định. Nhờ đánh trúng điểm, Duy Nhất lại thắng tiếp ở hiệp này và thuận lợi khi bước vào hiệp 3 để tiếp tục duy trì cách đánh phòng thủ phản công và thắng luôn chung cuộc 20-17".

Quyết thắng võ sĩ Ukraine ở bán kết

Theo HLV Giáp Trung Thang, lo ngại lớn nhất của ông là trước khi bước vào trận đấu Duy Nhất phải ép cân đến hơn 7 kg, từ 64 kg xuống còn 57 kg để phù hợp với hạng cân nên cũng ảnh hưởng ít nhiều về mặt sức khỏe. Nhưng Duy Nhất đã cho thấy anh chơi bằng sự tập trung rất cao, thiện chiến và có sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc, biết phân phối sức hợp lý để thắng bằng "cái đầu" trước võ sĩ chủ nhà. Chiến thắng này đưa Duy Nhất lọt vào bán kết thi đấu vào ngày 9.8.

Duy Nhất trong áp phích World Games ở Thành Đô

Đối thủ của Duy Nhất sẽ là võ sĩ người Ukraine Shelesko Dmytro, người đã thắng võ sĩ Afghanistan cũng ở tứ kết chiều 8.8. HLV Giáp Trung Thang đánh giá:" Võ sĩ Ukraine có chân trái rất lợi hại, sải tay dài, ra đòn nhanh, dứt khoát và đặc biệt cả 2 tay đấm rất mạnh. Thầy trò chúng tôi cũng đã xem đối thủ và thấy rằng cần phải khóa được chân trái của võ sĩ này. Làm được vậy cộng với phát huy những cú đá phải rất mạnh của Duy Nhất và với tâm lý thoải mái sau khi đã vượt qua chủ nhà, hy vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu hay ở bán kết, quyết tâm giành quyền vào chơi trận chung kết".