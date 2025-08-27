Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Xác minh clip người đàn ông bị chém, hành hung tại quán karaoke

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
27/08/2025 17:53 GMT+7

Một nhóm người cầm theo hung khí, xông vào tấn công, hành hung làm bị thương người đàn ông tại quán karaoke.

Ngày 27.8, đại diện UBND phường Long Phước (thành phố Thủ Đức cũ) cho biết, công an phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy xét nhóm người liên quan vụ một người đàn ông bị chém, hành hung khi đang hát tại quán karaoke trên đường Lò Lu ở địa bàn phường.

TP.HCM: Xác minh clip người đàn ông bị chém, hành hung tại quán karaoke- Ảnh 1.

Công an xác minh vụ người đàn ông bị hành hung tại quán karaoke ở phường Long Phước

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng phường Long Phước tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội về vụ việc một người đàn ông bị tấn công, gây thương tích khi đang vui chơi tại quán karaoke trên đường Lò Lu.

Đoạn clip dài khoảng 2 phút 30 giây được ghi lại từ 3 góc quay của camera cho thấy, khoảng 16 giờ 24 ngày 17.8, một nhóm nhiều người đàn ông có cầm theo hung khí xông vào căn phòng bên trong quán karaoke. Lúc này, nhiều phụ nữ bỏ chạy ra ngoài. Khoảng 1 phút sau, những người đàn ông trở ra, trong đó có một người mặc đồ màu trắng bị nhuộm máu đỏ.

Ra đến đường, người đàn ông mặc đồ trắng tiếp tục bị nhóm người hành hung làm nạn nhân ngã xuống đường. Lúc nạn nhân đứng dậy, có dấu hiệu loạng choạng thì nhóm này tiếp tục đấm, đá, một nam thanh niên còn dùng chân đạp vào đầu nạn nhân khi người này nằm dưới đất trong tình trạng cơ thể bê bết máu. Nhóm này sau đó cầm theo hung khí rời đi.

Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Long Phước cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân không đến trình báo cơ quan công an.

TP.HCM: Xác minh clip người đàn ông bị chém, hành hung tại quán karaoke- Ảnh 2.

Người đàn ông bị hành hung tại quán karaoke

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hiện lực lượng công an đang khẩn trương xác minh, truy xét nhóm người liên quan.

Tin liên quan

TP.HCM: Xác minh clip người đàn ông hành hung cô gái ở phường Tân Bình

TP.HCM: Xác minh clip người đàn ông hành hung cô gái ở phường Tân Bình

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc người đàn ông hành hung, dùng tay đấm trực diện vào mặt, đè cô gái xuống đất đánh.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung công an TP.HCM Truy xét
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận