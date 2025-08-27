TP.HCM: Xác minh clip người đàn ông bị chém, hành hung tại quán karaoke

Ngày 27.8, đại diện UBND phường Long Phước (thành phố Thủ Đức cũ) cho biết, công an phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy xét nhóm người liên quan vụ một người đàn ông bị chém, hành hung khi đang hát tại quán karaoke trên đường Lò Lu ở địa bàn phường.

Công an xác minh vụ người đàn ông bị hành hung tại quán karaoke ở phường Long Phước ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng phường Long Phước tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội về vụ việc một người đàn ông bị tấn công, gây thương tích khi đang vui chơi tại quán karaoke trên đường Lò Lu.

Đoạn clip dài khoảng 2 phút 30 giây được ghi lại từ 3 góc quay của camera cho thấy, khoảng 16 giờ 24 ngày 17.8, một nhóm nhiều người đàn ông có cầm theo hung khí xông vào căn phòng bên trong quán karaoke. Lúc này, nhiều phụ nữ bỏ chạy ra ngoài. Khoảng 1 phút sau, những người đàn ông trở ra, trong đó có một người mặc đồ màu trắng bị nhuộm máu đỏ.

Ra đến đường, người đàn ông mặc đồ trắng tiếp tục bị nhóm người hành hung làm nạn nhân ngã xuống đường. Lúc nạn nhân đứng dậy, có dấu hiệu loạng choạng thì nhóm này tiếp tục đấm, đá, một nam thanh niên còn dùng chân đạp vào đầu nạn nhân khi người này nằm dưới đất trong tình trạng cơ thể bê bết máu. Nhóm này sau đó cầm theo hung khí rời đi.

Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Long Phước cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân không đến trình báo cơ quan công an.

Người đàn ông bị hành hung tại quán karaoke ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hiện lực lượng công an đang khẩn trương xác minh, truy xét nhóm người liên quan.