Thời sự

TP.HCM: Xác minh clip người đàn ông hành hung cô gái ở phường Tân Bình

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
25/08/2025 21:05 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc người đàn ông hành hung, dùng tay đấm trực diện vào mặt, đè cô gái xuống đất đánh.

Ngày 25.8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung dã man một cô gái trong căn nhà.

TP.HCM: Xác minh clip người đàn ông hành hung cô gái ở phường Tân Bình - Ảnh 1.

Xác minh clip người đàn ông hành hung cô gái ở phường Tân Bình

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, vụ việc được ghi lại từ camera bên trong căn nhà, cho thấy có một cô gái và một người đàn ông không mặc áo. Người đàn ông liên tục hỏi cô gái về việc bị mất trộm đồ, trong khi cô gái đang nấu ăn.

Thấy cô gái không trả lời, người đàn vỗ vào lưng cô gái thì cô gái la lên "ông làm gì vậy" và định rời đi. Lúc này, người đàn ông dùng tay đấm trực tiếp vào mặt cô gái khiến nạn nhân ngã xuống. Cô gái la lên, ôm đầu bỏ chạy thì bị người đàn ông tiếp tục đấm vào đầu. Nạn nhân bỏ chạy kêu cứu thì người đàn ông đuổi theo đè cô gái xuống đất, rồi tiếp tục hành hung. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người phát hiện can ngăn.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, tại một quán ăn trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình (quận Tân Bình cũ), TP.HCM.

Liên quan vụ việc, Công an phường Tân Bình đã xác minh, đưa người đàn ông về trụ sở làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cô gái trong đoạn clip là người thuê mặt bằng kinh doanh quán ăn và người đàn ông tấn công cô gái là chủ nhà. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc thuê mặt bằng kinh doanh.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

