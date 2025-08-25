Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử lý tài xế taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
25/08/2025 19:59 GMT+7

Công an TP.HCM lập biên bản, xử lý tài xế taxi công nghệ hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ. Theo quy định, người vi phạm sẽ bị phạt tiền 40 - 50 triệu đồng, tước quyền sử dụng bằng lái xe của tài xế từ 10 - 12 tháng.

Liên quan vụ "TP.HCM: Xác minh clip taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu", ngày 25.8, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) lập biên bản, xử lý tài xế.

Xử lý tài xế taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu - Ảnh 2.

Clip ghi lại cảnh taxi lạng lách, đánh võng trên cầu Bình Triệu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, người vi phạm được xác định là anh L.V.T, hành nghề tài xế taxi công nghệ. Người này đến làm việc với cơ quan chức năng chiều cùng ngày. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng phân tích hành vi của anh T. có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

Kết quả làm việc, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế T. về hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ. Theo khoản 12 Điều 6 Nghị định 168/2024, nam tài xế sẽ bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng và cho cam kết không tái phạm. Trường hợp tái phạm, phương tiện này sẽ bị tịch thu theo quy định.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 24.8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe taxi lạng lách, vượt ẩu, cố ý ép phương tiện chạy cùng chiều khi đang qua cầu.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 24.8, đoạn chân cầu Bình Triệu, thuộc phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Cụ thể, đoạn camera hành trình do ô tô ghi lại cho thấy các phương tiện đang lưu thông từ ngã tư Bình Triệu (giao lộ Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13) hướng đi Bến xe Miền Đông. Lúc đến chân cầu Bình Triệu (đoạn thuộc phường Hiệp Bình) thì một taxi công nghệ biển số TP.HCM chạy cùng chiều vượt ẩu, lạng lách, có ý ép phương tiện khác.

Tin liên quan

TP.HCM: Xác minh clip taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu

TP.HCM: Xác minh clip taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu

Mạng xã hội phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh xe taxi lạng lách, vượt ẩu khi qua cầu Bình Triệu (TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

lạng lách công an TP.HCM Taxi xử lý
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận