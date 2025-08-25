Xử lý tài xế taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu

Liên quan vụ "TP.HCM: Xác minh clip taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu", ngày 25.8, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) lập biên bản, xử lý tài xế.

Clip ghi lại cảnh taxi lạng lách, đánh võng trên cầu Bình Triệu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, người vi phạm được xác định là anh L.V.T, hành nghề tài xế taxi công nghệ. Người này đến làm việc với cơ quan chức năng chiều cùng ngày. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng phân tích hành vi của anh T. có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

Kết quả làm việc, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế T. về hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ. Theo khoản 12 Điều 6 Nghị định 168/2024, nam tài xế sẽ bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng và cho cam kết không tái phạm. Trường hợp tái phạm, phương tiện này sẽ bị tịch thu theo quy định.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 24.8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe taxi lạng lách, vượt ẩu, cố ý ép phương tiện chạy cùng chiều khi đang qua cầu.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 24.8, đoạn chân cầu Bình Triệu, thuộc phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Cụ thể, đoạn camera hành trình do ô tô ghi lại cho thấy các phương tiện đang lưu thông từ ngã tư Bình Triệu (giao lộ Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13) hướng đi Bến xe Miền Đông. Lúc đến chân cầu Bình Triệu (đoạn thuộc phường Hiệp Bình) thì một taxi công nghệ biển số TP.HCM chạy cùng chiều vượt ẩu, lạng lách, có ý ép phương tiện khác.