Thời sự

TP.HCM: Xác minh clip taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
24/08/2025 18:36 GMT+7

Mạng xã hội phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh xe taxi lạng lách, vượt ẩu khi qua cầu Bình Triệu (TP.HCM).

Chiều 24.8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe taxi lạng lách, vượt ẩu, cố ý ép phương tiện chạy cùng chiều khi đang qua cầu.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 24.8, đoạn chân cầu Bình Triệu, thuộc phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

TP.HCM: Xác minh clip taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu- Ảnh 1.

Xác minh clip taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, đoạn clip dài 31 giây được ghi lại từ camera hành trình của một ô tô, cho thấy các phương tiện đang lưu thông từ ngã tư Bình Triệu (giao lộ Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13) hướng đi Bến xe miền Đông. Lúc đến chân cầu Bình Triệu (đoạn thuộc phường Hiệp Bình) thì một taxi công nghệ biển số TP.HCM chạy cùng chiều vượt ẩu, lạng lách, có ý ép phương tiện khác. Vụ việc khiến người đi đường khiếp vía.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, mời làm việc tài xế để xử lý theo quy định.

Theo khoản 12 Điều 6 Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng bằng lái xe của tài xế từ 10 - 12 tháng. Ngoài ra, CSGT sẽ tịch thu phương tiện nếu người điều khiển xe tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Tại TP.HCM, lực lượng chức năng đã xử lý một số trường hợp tài xế vi phạm hành vi nói trên. Trong đó, có tài xế 36 tuổi đã bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng khi lái xe đầu kéo lạng lách trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo cơ quan chức năng, hành vi lạng lách, đánh võng là hành vi bị cấm theo luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hành vi này rất nguy hiểm, không chỉ trực tiếp đe dọa tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

TP.HCM: Xác minh clip xe ba gác chở ô tô phía sau

TP.HCM: Xác minh clip xe ba gác chở ô tô phía sau

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh kỳ lạ chiếc xe ba gác chở xe ô tô phía sau, gây cản trở giao thông.

