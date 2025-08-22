TP.HCM: Xác minh clip xe ba gác chở ô tô phía sau

Tối 22.8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh xe ba gác chở ô tô (chưa xác định nguyên chiếc hay không) phía sau, gây cản trở giao thông.

Chiếc xe ba gác chở phía sau một chiếc ô tô ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip kỳ lạ được nhiều người quan tâm và để lại bình luận bởi chiếc ô tô rất to, không rõ vì sao có thể đưa lên xe ba gác.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ 30 ngày 21.8 trên đường Thạnh Xuân 52, phường Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM.

Đoạn clip cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người đang lưu thông trên đường Thạnh Xuân 52 thì gặp sự cố ùn ứ. Nguyên nhân được xác định là do một người đàn ông cầm lái xe ba gác ba bánh, chở theo chiếc ô tô phía sau.

Do ô tô có kích thước lớn nên đã chiếm gần hết làn đường khiến các phương tiện không thể di chuyển.

Nhiều người đi đường tỏ ra bức xúc vì tình trạng ùn ứ giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Liên quan vụ việc, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã nắm thông tin và đang khẩn trương xác minh, xử lý.