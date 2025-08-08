Sắp có 'taxi bay' chạy bằng điện

AFP dẫn lời người phát ngôn hãng ANA của Nhật Bản ngày 7.8 nói rằng phương tiện bay được thiết kế với 1 ghế lái và chở tối đa 4 khách, với tốc độ lên đến 320 km/giờ. Theo đó, ANA sẽ hợp tác với Công ty Joby Aviation (trụ sở tại bang California, Mỹ) và đặt mục tiêu triển khai hơn 100 chiếc “taxi bay” tại Nhật Bản vào đầu năm 2027.

Mẫu taxi bay do Joby và Hãng hàng không ANA phát triển bay thử nghiệm tại bang California, Mỹ ẢNH: JOBY AVIATION

Trong một tuyên bố vào ngày 5.8, ông Koji Shibata, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của ANA, cho biết taxi bay sẽ "cách mạng hóa phương tiện di chuyển trên không của chúng ta".

Dự án chủ yếu khai thác những chuyến bay giữa các thành phố Narita, Haneda và Tokyo trong giai đoạn đầu, sau đó có thể mở rộng nhiều điểm đến.

ANA cho biết hiện nay, di chuyển bằng ô tô hay tàu giữa trung tâm Tokyo và Narita thường mất hơn 1 tiếng. Trong khi đó, những chiếc taxi bay dự kiến rút ngắn thời gian xuống còn 15 phút.

Liên doanh ANA và Joby Aviation dự kiến có một buổi trình diễn bay công khai phương tiện trên tại Triển lãm Osaka tại Nhật Bản vào tháng 10.

Theo Joby, máy bay do doanh nghiệp này phát triển sẽ cất cánh như trực thăng, sau đó cánh quạt được điều chỉnh để bay về phía trước như một phi cơ. Công ty cho biết phương tiện sẽ di chuyển "với tác động âm thanh tối thiểu và không phát thải khí khi vận hành".

Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về giá cả, song ANA cho biết họ muốn cung cấp dịch vụ taxi bay với mức giá phải chăng nhất có thể cho công chúng.

Trước đây, một công ty khởi nghiệp tại Đức là Volocopter từng phát triển taxi bay chạy điện 2 chỗ ngồi và dự kiến đưa vào hoạt động trong năm nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã phải hủy các chuyến bay thử nghiệm vào năm ngoái sau khi không được cấp chứng nhận động cơ kịp thời. Vào tháng 12.2024, Volocopter đã phải nộp đơn xin phá sản.

Joby Aviation cũng đã hợp tác với giới chức Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để đưa taxi bay hoạt động ở thành phố Dubai vào năm sau, theo trang Gulf News ngày 5.8.

Trong khi tại Trung Quốc, mẫu taxi bay không người lái EH216-S của doanh nghiệp nội địa EHang đã được cấp chứng chỉ khai thác bay cho hoạt động chở người bởi Cục Hàng không dân sự Trung Quốc (CAAC) vào đầu năm nay. Với chứng chỉ này, doanh nghiệp có thể bắt đầu dịch vụ chở người trả phí ở Trung Quốc, nhưng bị hạn chế tầm bay và phạm vi hoạt động. Hiện Ehang đã xây dựng các trung tâm hoạt động và bãi đáp để hỗ trợ kế hoạch bay thương mại.