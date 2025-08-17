TP.HCM: 2 vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư

Ngày 17.8, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ 2 vợ chồng hành hung dã man một người phụ nữ tại chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh cũ).

Vụ hành hung làm người phụ nữ 60 tuổi bị thương tích ẢNH: CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Bạch Tuyết (60 tuổi), cư dân sống tại chung cư Sunwah Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 chiều 14.7, bà Tuyết và bạn ngồi trò chuyện với nhau ở sảnh chung cư nói trên. Lúc này, Trần Ngọc Thắng (38 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Phạm Hoài Phương (37 tuổi, cùng sống tại căn chung cư đối diện với bà Tuyết) đến chỉ vào mặt rồi xông vào hành hung bà Tuyết, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Đoạn camera an ninh của chung cư ghi lại cho thấy, trong khi Phương đánh vào mặt bà Tuyết thì Thắng vòng ra phía sau nắm tóc, đánh vào đầu, mặt bà Tuyết dữ dội. Vụ việc chỉ dừng lại khi có rất đông người dân và bảo vệ tới can ngăn.

Lúc này, miệng bà Tuyết chảy nhiều máu nên được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện sơ cứu. Vụ hành hung làm bà Tuyết bị thương, rách môi, mắt sưng bầm và các chấn thương vùng đầu. Nạn nhân đã phải chi trả hơn 10 triệu đồng để điều trị sức khỏe.

Ngày 15.7, nạn nhân đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo vụ việc.

Theo bà Tuyết, nguyên nhân bà bị 2 vợ chồng Thắng và Phương hành hung có thể là do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt thường nhật tại chung cư. Ngoài việc bị thương tích, bà Tuyết cho hay, vụ việc làm ảnh hưởng đến danh dự của bà vì nơi xảy ra tại sảnh chung cư, rất đông người chứng kiến.

Liên quan vụ việc, trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cho hay đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ.

Bước đầu, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ hành hung. Ngày 13.8 vừa qua, cơ quan chức năng cũng đã đưa bà Tuyết đi khám nghiệm vết thương, đánh giá mức độ thương tích.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Có thể xử lý 7 năm tù và bồi thường thiệt hại

Theo luật sư Đặng Thị Thúy Huyền (Đoàn luật sư TP.HCM), trong trường hợp bà Nguyễn Bạch Tuyết bị vợ chồng Trần Ngọc Thắng và Nguyễn Phạm Hoài Phương chửi mắng, hành hung gây chảy nhiều máu, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về các tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng.

2 vợ chồng hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Luật sư Huyền phân tích, bà Tuyết đã trình báo sự việc đến cơ quan công an và được đưa đi giám định thương tích. Trường hợp kết quả giám định xác định bà Tuyết bị thương tật từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng có tính chất côn đồ, đánh người không có khả năng tự vệ, có tổ chức... thì hành vi của vợ chồng Thắng, Phương có thể bị khởi tố hình sự với khung hình phạt từ 2 - 5 năm tù.

Trong tình huống cơ quan chức năng xác nhận sảnh chung cư, nơi xảy ra vụ việc là địa điểm công cộng, hành vi của cả 2 còn có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, mức cao nhất đến 7 năm tù.

Về tiến độ giải quyết, bộ luật Tố tụng hình sự quy định bà Tuyết có quyền được nhận các thông báo và quyết định tố tụng liên quan, bao gồm thông báo tiếp nhận tin báo, quyết định khởi tố, cáo trạng… để theo dõi tiến độ xử lý vụ án.

Ngoài trách nhiệm hình sự, vợ chồng Thắng, Phương còn có thể phải bồi thường dân sự cho bà Tuyết. Mức bồi thường phụ thuộc vào thiệt hại thực tế, gồm chi phí điều trị, thuốc men, khoản thu nhập bị mất trong thời gian điều trị và các tổn thất khác do sức khỏe bị xâm hại.

Để làm căn cứ yêu cầu bồi thường, bà Tuyết cần lưu giữ đầy đủ các hóa đơn, chứng từ liên quan.