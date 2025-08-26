Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tin vui cho các chủ quán kinh doanh karaoke

Tuyến Phan
Tuyến Phan
26/08/2025 16:01 GMT+7

Bộ VH-TT-DL đề xuất liên thông điện tử đối với 3 thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính về cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Dự thảo do Bộ VH-TT-DL chủ trì soạn thảo, với kỳ vọng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho cả cơ quan quản lý và người dân, doanh nghiệp.

- Ảnh 1.

Lực lượng công an kiểm tra, tuyên truyền về PCCC tại một cơ sở kinh doanh karaoke

ẢNH: CACC

Liên thông 3 thủ tục về kinh doanh karaoke

Bộ VH-TT-DL dẫn số liệu thống kê cho thấy, mỗi năm có khoảng 869 hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Các thủ tục hành chính liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hiện được quy định ở các văn bản khác nhau, thực hiện riêng lẻ tại từng cơ quan khác nhau.

Cũng có trường hợp thực hiện liên thông bằng hình thức trực tiếp (hồ sơ giấy), song việc luân chuyển hồ sơ vẫn bằng hình thức thủ công, mất nhiều thời gian, chi phí, gây phiền hà.

Cạnh đó, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước vẫn còn hạn chế. Người dân và doanh nghiệp vẫn phải kê khai, cung cấp lại thông tin nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Chưa kể, hoạt động của các cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều quy trình thủ công, giấy tờ. Thói quen làm theo phương thức truyền thống của một bộ phận cán bộ, công chức là một nguyên nhân chủ quan cản trở quá trình chuyển đổi số và liên thông điện tử.

Thực tế trên đòi hỏi cần liên thông điện tử đối với nhóm 3 thủ tục hành chính, gồm thành lập hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Hồ sơ, thủ tục ra sao?

Theo đề xuất tại dự thảo, quá trình tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử liên thông sẽ được thực hiện qua phần mềm dịch vụ công liên thông do Bộ Công an chủ trì, xây dựng.

Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật; không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Đồng thời, kết quả giải quyết của nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được hệ thống tự động chia sẻ để hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Để thực hiện nhóm 3 thủ tục nêu trên, người dân cần chuẩn bị: tờ khai điện tử, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC hoặc biên bản kiểm tra đủ điều kiện về PCCC, phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, lựa chọn mục "Thủ tục hành chính liên thông về cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke" để kê khai, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

Cắt giảm chi phí tuân thủ

Bộ VH-TT-DL ước tính sơ bộ chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke là gần 6 tỉ đồng/năm.

Sau khi thực hiện liên thông, chi phí sẽ tiết kiệm khoảng 560 triệu đồng/năm. Nếu áp dụng chữ ký số trên ứng dụng điện tử số sẽ giúp triển khai dịch vụ công toàn trình (mức độ 4), chi phí tiết kiệm sẽ là 229 triệu đồng/năm.

Với việc liên thông dữ liệu, người dân chỉ cần đến một đầu mối để nộp hồ sơ và nhận kết quả; không phải khai báo hoặc đi lại nhiều lần; giảm chi phí sao in hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết.

