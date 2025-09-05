Công an TP.HCM giải quyết 8,5 triệu hồ sơ trực tuyến trong 8 tháng

Ngày 5.9, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2025.

Theo thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết hội nghị nhằm thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến về thủ tục hành chính.

Đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM thông tin về các thủ tục hành chính sau sáp nhập ẢNH: NGỌC LÊ

Qua đó, Công an TP.HCM ghi nhận những tồn tại, thiếu sót, kịp thời khắc phục, đồng thời tìm biện pháp tinh gọn thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.



Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM cùng đại biểu là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, Công an TP.HCM giải đáp những thắc của người dân, doanh nghiệp liên quan kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; đồng thời trả lời trực tiếp các câu hỏi của công dân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan lĩnh vực cư trú, thẻ căn cước, đăng ký phương tiện, xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy, xử lý vi phạm hành chính...

Theo Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an TP.HCM đã tiếp nhận hơn 9,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, hồ sơ trực tuyến hơn 8,5 triệu (tỷ lệ 89,51%), hồ sơ trực tiếp là hơn 1 triệu hồ sơ.

Công an TP.HCM tiếp tục triển khai cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính, duy trì hiệu quả các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đến nay, đơn vị đã triển khai hiệu quả 92 dịch vụ công trực tuyến tập trung ở các lĩnh vực căn cước, hộ khẩu, đăng ký phương tiện, xuất nhập cảnh, PCCC... Trong 8 tháng đầu năm 2025 đã giải quyết hơn 8,5 triệu/9,5 triệu hồ sơ trực tuyến.



Các câu hỏi của người dân, doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực đều được Công an TP.HCM giải đáp cặn kẽ ẢNH: NGỌC LÊ

Đặc biệt, Công an TP.HCM đã công khai 190 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM. Các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, thường xuyên rà soát, cập nhật, bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu. Công tác đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được thực hiện định kỳ. Kết quả 100% phiếu khảo sát (1.000/1.000) đánh giá hài lòng trong 8 tháng đầu năm 2025.

Ngoài ra, Công an TP.HCM duy trì tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hằng tuần; thực hiện nghiêm quy định của UBND TP.HCM về việc xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục trễ hạn.

Công an TP.HCM xác định, cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phương châm gần dân, vì dân phục vụ. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.