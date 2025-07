Công an phường Thủ Dầu Một tiếp nhận thủ tục hành chính ở đâu?

Từ 1.7, chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) đã có thông báo chính thức về thời gian, địa điểm tiếp nhận các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của công an phường.

Thông báo Công an phường Thủ Dầu Một về việc tiếp nhận làm thủ tục hành chính ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, thông báo được ban hành trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an các địa phương theo mô hình tổ chức 2 cấp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ ngày 1.7, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các đơn vị hành chính cấp phường gồm: phường Phú Cường, phường Phú Thọ, phường Chánh Nghĩa; khu phố 1, 2, 3, 4 thuộc phường Hiệp Thành; khu phố Chánh Lộc 1, Chánh Lộc 2, Chánh Lộc 7 thuộc phường Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một cũ) đã được sắp xếp, hợp nhất thành đơn vị hành chính mới mang tên phường Thủ Dầu Một.

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, Công an phường Thủ Dầu Một thông báo thời gian và địa điểm tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền công an phường.

Về địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công phường Thủ Dầu Một (địa chỉ: số 1 đường Quang Trung, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM). Tại đây, công an phường sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính gồm: đăng ký cư trú, cấp thẻ căn cước, cấp định danh điện tử, đăng ký và quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, thời gian tiếp nhận từ ngày 1.7; số điện thoại trực ban Công an phường Thủ Dầu Một là: 02743.822.059.

Công an phường Thủ Dầu Một đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn nắm rõ thông tin để thuận tiện trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.