Sau sáp nhập, người dân TP.HCM đi làm căn cước ở 49 điểm

Từ 1.7, chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, TP.HCM hiện có 49 điểm thu nhận, cấp căn cước công dân sẵn sàng phục vụ người dân, bảo đảm đồng bộ với hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Từ 1.7, người dân TP.HCM đi làm căn cước ở 49 điểm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khi công an 3 địa phương gồm: Công an TPHCM, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Công an tỉnh Bình Dương (cũ) sáp nhập, tổ chức lại bộ máy, nay có 213 đầu mối với 35 phòng nghiệp vụ chức năng, 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn công an. Việc tổ chức, sắp xếp lại Công an TPHCM, công an cấp xã không chỉ là bước đi mang tính chiến lược về tổ chức mà còn hiện thực hóa cam kết của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công cuộc xây dựng lực lượng công an hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả.

Dưới đây là chi tiết 49 điểm thu nhận, cấp căn cước công dân trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, sẵn sàng phục vụ người dân từ 1.7:

STT Đơn vị thu nhận Địa chỉ chi tiết sau khi sáp nhập 1 Phòng PC06 258 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh 2 Phường Thủ Đức 5 Nguyễn Khuyến, phường Thủ Đức 3 Phường Cầu Ông Lãnh 82A Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành 4 Phường Xuân Hòa 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa 5 Phường Xóm Chiếu 87 - 89 Lê Quốc Hưng, phường Xóm Chiếu 6 Phường Chợ Lớn 359 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn 7 Phường Bình Tiên 107 Cao Văn Lầu, phường Bình Tiên 8 Phường Tân Mỹ 2 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ 9 Phường Chánh Hưng 993 Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng 10 Phường Diên Hồng 47 Thành Thái, phường Diên Hồng 11 Phường Bình Thới 272 Bình Thới, phường Bình Thới 12 Phường Tân Thới Hiệp 345 Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp 13 Phường Tân Sơn Nhất 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất 14 Phường Đức Nhuận 160 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận 15 Phường Thông Tây Hội 584 Quang Trung, phường Thông Tây Hội 16 Phường Tân Phú 562 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú 17 Phường An Lạc 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc 18 Phường Bình Quới 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Quới 19 Xã Hóc Môn 64Bis Quang Trung, xã Hóc Môn 20 Xã Tân An Hội 2B Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội 21 Xã Tân Nhựt 8 đường số 2, xã Tân Nhựt 22 Xã Nhà Bè 335 Nguyễn Bình, xã Nhà Bè 23 Xã Cần Giờ 138 Lương Văn Nho, xã Cần Giờ 24 Phường Bà Rịa Bộ phận 1 cửa tại trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, địa chỉ 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa (do Phòng PC06 Bà rịa - Vũng Tàu cũ quản lý) 25 Phường Bà Rịa 219 Cách Mạng Tháng 8, phường Bà Rịa 26 Phường Vũng Tàu 6A Lê Quý Đôn, phường Vũng Tàu 27 Phường Phú Mỹ 7 Nguyễn Du, phường Phú Mỹ 28 Xã Ngãi Giao 70 Trần Hưng Đạo, xã Ngãi Giao 29 Xã Hồ Tràm 151 Quốc Lộ 55, xã Hồ Tràm 30 Xã Đất Đỏ 6 Lê Hồng Phong, xã Đất Đỏ 31 Xã Long Hải Hương Lộ 5, ấp Lò Vôi, xã Long Hải 32 Đặc khu Côn Đảo 28 Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo 33 Phường Châu Thành 99 Lê Hồng Phong nối dài, khu 1, phường Châu Thành 34 Phường Thủ Dầu Một 1 đường Quang Trung, phường Thủ Dầu Một 35 Phường Bình Dương 357 Võ Nguyên Giáp, khu 1, phường Bình Dương 36 Phường Lái Thiêu 79 Đông Cung Cảnh, phường Lái Thiêu 37 Phường Lái Thiêu đường An Thạnh 15, phường Lái Thiêu 38 Phường Dĩ An đường T, khu Trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An 39 Phường Tân Đông Hiệp đường ĐT743A, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp 40 Phường Đông Hòa 2 Trần Hưng Đạo, khu phố Đông A, phường Đông Hòa 41 Phường Tân Uyên khu phố 7, phường Tân Uyên 42 Phường Tân Khánh tổ 4, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Khánh 43 Phường Bến Cát đường 30/4, khu phố 2, phường Bến Cát 44 Phường Tân Định đường ĐT741, khu phố An Hòa, phường Tân Định 45 Phường Tây Nam đường DH609, ấp Phú Thuận, phường Tây Nam 46 Xã Dầu Tiếng 56 Hùng Vương, xã Dầu Tiếng 47 Xã Phước Thành khu phố 2, xã Phước Thành 48 Xã Tân Thành đường ĐH 411, ấp Suối Sâu, xã Tân Thành 49 Xã Bàu Bàng đường N8, khu phố Bàu Bàng, xã Bàu Bàng

Theo danh sách nói trên, riêng P.Lái Thiêu có 2 điểm cấp sau sáp nhập (của P.Lái Thiêu cũ, 1 của phường An Thạnh cũ), sắp tới sẽ chuyển 1 điểm cấp qua 1 trong các phường sau tại trụ sở Công an xã Minh Thạnh (ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh, TP.HCM) hoặc trụ sở Công an xã An Long (đường ĐT741C, ấp Xóm Quạt, xã An Long, TP.HCM) hoặc trụ sở tại UBND phường An Phú (đường DT743, khu phố 1A, phường An Phú, TP.HCM).