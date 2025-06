Địa chỉ trụ sở 178 công an xã, đặc khu, đồn công an thuộc Công an TP.HCM

Công an TP.HCM đã công bố danh sách địa chỉ trụ sở của 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn công an thuộc Công an TP.HCM (mới), vận hành từ ngày 1.7.

Trụ sở Công an phường Bình Dương đã thay bảng hiệu mới sau sáp nhập ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, ngày 22.6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành các quyết định sắp xếp lại 52 công an cấp tỉnh, thành 23 đầu mối theo địa giới hành chính mới.

Ngày 28.6.2025, tại Hà Nội, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Công an TP.HCM.

Nay Công an TP.HCM thông báo danh sách địa chỉ trụ sở chính của 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn công an thuộc Công an TP.HCM nhằm phục vụ công tác, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và người dân trong quá trình liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự trên địa bàn.