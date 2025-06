Công an TP.HCM công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Chiều 29.6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ công bố và triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM về việc sáp nhập công an cấp tỉnh và công an cấp xã.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì lễ công bố và triển khai quyết định về việc sáp nhập công an cấp tỉnh và công an cấp xã

Buổi lễ được công bố theo hình thức trực tiếp tại hội trường Công an TP.HCM và trực tuyến đến 2 điểm cầu Công an tỉnh Bình Dương (cũ) và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Mai Hoàng cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và chỉ đạo của lãnh đạo Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Hội nghị Ban Thường vụ Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn bạc kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khoa học.

Qua đó, đã thống nhất cao phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của 35 phòng nghiệp vụ, chức năng, 178 công an cấp xã, đặc khu, đồn công an trực thuộc Công an TP.HCM.

Lực lượng Công an TP.HCM sẵn sàng đảm đương trọng trách tại "siêu đô thị quốc tế"

Thiếu tướng Mai Hoàng cho biết, TP.HCM đang bước vào những giai đoạn chuyển mình chiến lược để giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế quốc gia và vươn mình ngang tầm khu vực. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt của lực lượng công an.

Buổi lễ công bố về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Từ tình hình trên, Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các cán bộ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an, trưởng công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Công an TP.HCM quán triệt, triển khai thực hiện các việc cần làm ngay, những nhiệm vụ trước mắt và có tính chiến lược.

Theo đó, trưởng các phòng nghiệp vụ, chức năng, trưởng công an cấp xã phải bảo đảm vận hành thông suốt từ ngày 1.7. Khẳng định rõ nét sự gương mẫu, đi đầu của lực lượng công an, đảm bảo công tác lãnh đạo điều hành thông suốt, không bị gián đoạn. Khẩn trương rà soát, phân công rõ nhiệm vụ, rõ việc, rõ thẩm quyền kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Yêu cầu tăng cường củng cố đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành tác phong, thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân. Trưởng công an cấp xã, đặc khu phải thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu đi đầu, thực hiện mọi nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền cơ sở trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Triển khai ngay ở cấp độ cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính tại các địa phương. Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm chắc, thực chất, chính xác tình hình trước, trong và sau triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06 của thành phố kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

Khẩn trương kiện toàn, tăng cường lực lượng hỗn hợp tuần tra, kiểm soát, trong đó, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác 363, duy trì hoạt động của các Tổ 363 cấp xã (theo mô hình mới). Đồng thời, tại các địa bàn mới sáp nhập, công an các đơn vị, công an cấp xã chủ động phối hợp lực lượng quân đội, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở… duy trì công tác phối hợp, tăng cường độ, mật độ lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật, dù là nhỏ nhất, ngay từ khi phát sinh, phát hiện. Tuyệt đối không để xảy ra phức tạp, nhất là tại các địa bàn công cộng, địa bàn giáp ranh đơn vị cấp xã, khu vực tập trung đông công nhân, người lao động nhập cư.

Chủ động phương án sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với tổ chức bộ máy của công an địa phương. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng.

Chú trọng nội dung văn kiện đại hội, đảm bảo kết tinh trí tuệ tập thể, đánh giá chính xác tình hình, kết quả, xác định đúng các giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ các lĩnh vực công tác công an trong nhiệm kỳ tới. Đảm bảo an ninh an toàn đại hội đảng các cấp.

Thủ trưởng các đơn vị địa phương phải đề cao trách nhiệm nêu gương, thật sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật kỷ cương việc chấp hành lễ tiết tác phong, thực hiện các đạo đức của cán bộ chiến sĩ.

Đánh giá việc chuyển đổi mô hình tổ chức là nhiệm vụ lịch sử, đặc biệt quan trọng. Do đó, Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị toàn thể cán bộ chiến sĩ phải thể hiện sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao nhất và ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Phải thực hiện nghiêm túc các quy trình sắp xếp cán bộ, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại.

Đồng thời duy trì ổn định, hiệu quả công tác nghiệp vụ để không làm gián đoạn nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an TP.HCM, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Mỗi cá nhân cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình chuyển đổi này. Đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Mai Hoàng bày tỏ sự tin tưởng với sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM và sự đoàn kết tốt, quyết tâm lớn, trách nhiệm cao của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.HCM, cùng sự nỗ lực, quyết tâm, toàn lực lượng công an sẽ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Việc tổ chức, sắp xếp lại Công an TP.HCM, công an cấp xã không chỉ là một bước đi mang tính chiến lược về tổ chức mà còn là hiện thực hóa cam kết của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công cuộc xây dựng lực lượng công an hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả.

Sau sáp nhập, tổ chức lại bộ máy Công an TP.HCM có 213 đầu mối với 35 phòng nghiệp vụ chức năng, 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn công an. Đây chính là tiền đề vững chắc để xây dựng, đảm bảo cho TP.HCM có môi trường ổn định, là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư và du khách quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TP.HCM mới trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, một đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động.