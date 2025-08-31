Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Trẻ mới sinh chưa đăng ký thường trú ở TP.HCM được nhận 100.000 đồng quà 2.9

Ngọc Lê
31/08/2025 10:52 GMT+7

Theo Công an TP.HCM, tất cả công dân đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM đều thuộc đối tượng được nhận quà 100.00 đồng quà tặng Quốc khánh 2.9, với mục tiêu không bỏ sót một ai gồm: trẻ em mới sinh chưa được đăng ký thường trú; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang cư trú trên địa bàn TP.HCM...

Công an TP.HCM vừa thông tin về việc tặng quà 100.000 đồng đến toàn thể người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trẻ mới sinh chưa đăng ký thường trú ở TP.HCM được nhận 100.000 đồng quà 2.9- Ảnh 1.

Người dân có thể nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh 2.9 trên VNeID thông qua nhóm dịch vụ An sinh xã hội

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo Công an TP.HCM, ngày 28.8.2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 149/CD-TTg về việc tặng quà nhân dân cả nước dịp Quốc khánh 2.9. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với toàn thể người dân, góp phần tăng cường tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Thực hiện chỉ đạo này, Công an TP.HCM đang phối hợp Sở Tài chính và UBND các phường, xã, đặc khu để rà soát, cấp phát quà, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và an toàn. 

Nhận quà 100.000 đồng qua 2 cách

Theo đó, toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM nhận quà 100.000 đồng qua 2 cách. Người dân được khuyến khích nhận quà nhanh chóng qua ứng dụng VNeID, trong khi lực lượng công an đang chạy đua với thời gian để đảm bảo không bỏ sót một ai.

Đây là hình thức được ưu tiên vì sự đơn giản và tiện lợi. Người dân sử dụng ứng dụng VNeID, liên kết với tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản an sinh xã hội. Quà tặng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản đã đăng ký, giúp người dân không mất thời gian đi lại.

Người dân có thể nhận trực tiếp tại UBND cấp xã, những trường hợp chưa thể đăng ký qua VNeID có thể đến nhận trực tiếp tại địa điểm do UBND phường, xã, thị trấn thông báo.

Theo Công an TP.HCM, tất cả công dân đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM đều thuộc đối tượng được nhận quà, với mục tiêu không bỏ sót một ai. Các đối tượng cụ thể bao gồm:

Công dân có nơi thường trú trên địa bàn TP.HCM. Công dân chưa có nơi thường trú, đang có nơi tạm trú trên địa bàn TP.HCM. Công dân chỉ có nơi ở hiện tại trên địa bàn TP.HCM (chưa đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu). Trẻ em mới sinh nhưng chưa được đăng ký thường trú. Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang cư trú trên địa bàn TP.HCM.

Để đảm bảo mọi người dân đều nhận được quà trước ngày 2.9, Công an TP.HCM yêu cầu công an cấp xã phải hoàn thành việc rà soát toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn trước ngày 31.8.2025.

Đối với những người đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng công an sẽ hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

Đối với những trường hợp chưa có dữ liệu, công an sẽ xác minh, cập nhật và hướng dẫn người dân làm các thủ tục cần thiết như cấp thẻ Căn cước, đăng ký định danh điện tử để nhận quà.

Đồng thời, Công an TP.HCM cũng phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng và UBND cấp xã để đảm bảo quá trình chi trả diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

Từ 31.8, nhiều tổ dân phố, phường, xã trên cả nước bắt đầu chi trả tặng quà 100.000 đồng cho toàn bộ người dân.

