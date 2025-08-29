Những tiện ích bất ngờ nào trên VNeID có thể bạn chưa biết?

Tới sáng nay 29.8, ứng dụng VNeID tiếp tục bị nghẽn, không truy cập được, do lượng người truy cập cùng lúc quá đông. Người dân liên tục vào ứng dụng để liên kết tài khoản ngân hàng với an sinh xã hội chờ nhận quà tặng 100.000 đồng đón tết Độc lập từ Chính phủ.

Tính năng an sinh xã hội này trên thực tế đã triển khai từ đầu năm 2024. Đặc biệt, có nhiều tính năng, tiện ích khác trên ứng dụng VNeID mà nhiều người dân chưa nắm được.

Tại lễ công bố các tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID hồi tháng 7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết đã đưa 6 nhóm giấy tờ lên VNeID. Gồm 18,7 triệu giấy phép lái xe điện tử; 7 triệu đăng ký xe; 25 triệu thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử; trên 1 triệu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; hơn 581.000 phiếu lý lịch tư pháp.

Giấy tờ và hồ sơ cá nhân

Với định danh mức 2, ứng dụng VNeID tích hợp nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng để sử dụng thay bản cứng, gồm: căn cước công dân, giấy tạm trú, tạm vắng, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội, người phụ thuộc, tình trạng hôn nhân.

Sau khi tích hợp các giấy tờ trên, công dân có thể xuất trình giấy tờ online trên ứng dụng. Ví dụ, xuất trình thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh, đăng ký xe, hay tích hợp giấy phép lái xe và xuất trình khi CSGT kiểm tra.

Các nhóm dịch vụ cung cấp trên VNeID gồm: thủ tục hành chính, an sinh xã hội, hồ sơ sức khỏe, các dịch vụ khác và thông tin từ cơ quan nhà nước ẢNH: M.H

Ngoài xuất trình giấy tờ, trong mục ví giấy tờ người dùng còn có thể tra cứu nhiều thông tin như nơi lưu trú, mã số thuế, hay đặt mua vé máy bay trong tiện ích vé giao thông.

Ứng dụng VNeID cũng đã được kết hợp công nghệ nhận diện sinh trắc học đã được đưa vào sử dụng tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Thủ tục hành chính cư trú, tư pháp

Hiện việc đăng ký các giấy tờ liên quan đến thông tin cư trú, lý lịch tư pháp đều có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID, trong mục Thủ tục hành chính.

Ngoài ra, người dân có thể tích hợp bảo hiểm xã hội, tích hợp thông tin thuế, đăng ký người phụ thuộc trên VNeID.

Các tiện ích đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID ẢNH: M.H

Người dân có nhu cầu đổi căn cước mới (khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi) hoặc thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính có thể thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc VNeID. Theo C06, người dân cần thực hiện 3 bước trên VNeID để đổi căn cước mới:

1. Vào Dịch vụ công Căn cước → Cấp đổi → chọn lý do "do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính".

2) Kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện và hình thức nhận → Gửi hồ sơ.

3) Theo dõi Lịch sử yêu cầu → đến thu nhận theo lịch (nếu có).

Ngoài ra, có thể thực hiện đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp cho bản thân hoặc cho con dưới 14 tuổi. Đồng thời, cho phép tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, xem và tải về phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử khi đã có kết quả xử lý.

An sinh xã hội, sức khỏe

Không chỉ các giấy tờ tùy thân, VNeID đã tích hợp đa ứng dụng khi có An sinh xã hội. Mục này đã được triển khai từ đầu năm 2024, tích hợp tài khoản thanh toán cho những người thuộc diện được hỗ trợ để chi trả tiền.

Theo Thông báo 56/TB-VPCP năm 2025, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp cùng các ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank và MB Bank triển khai giải pháp để toàn bộ người dân có tài khoản an sinh xã hội. Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2025, 100% công dân Việt Nam, mỗi người sẽ sở hữu một tài khoản an sinh xã hội.

Các tài khoản này sẽ được liên kết với ngân hàng thông qua ứng dụng VNeID nhằm phục vụ chi trả trợ cấp, đảm bảo minh bạch và ngăn chặn các hành vi gian lận.

Người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hay các chi trả an sinh xã hội thông qua mục này, trong đó có thể nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh 2.9 năm nay của Chính phủ.

Các tính năng trong từng mục An sinh xã hội, Hồ sơ sức khỏe ẢNH: M.H

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Người dân có thể theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, giấy chuyển tuyến, không cần mang theo thẻ BHYT hay sổ khám bệnh. Ứng dụng còn hỗ trợ theo dõi lịch hẹn bác sĩ, ngày tái khám, mua thuốc từ nhà thuốc uy tín.

Thanh toán trực tuyến, ứng dụng AI

Người dân có thể thực hiện thanh toán các dịch vụ công trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID. Ứng dụng hỗ trợ liên kết, cho phép mở ví điện tử.

Các tiện ích tích hợp trong mục ứng dụng khác trên VNeID ẢNH: EVNNPC

Một số tính năng mới cũng đã xuất hiện trên ứng dụng VNeID như "đăng ký chứng thư chữ ký số", xem lại chứng thư đã ký cũng như lịch sử ký số.

Hiện nay, công dân có thể tố giác tội phạm trên VNeID với một số tội như cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng viễn thông, cố ý gây nhiễu có hại, bắt cóc, hành hung…

Thậm chí, người dân có thể sử dụng một số tiện ích khác nằm trong mục này, bao gồm mua, kiểm tra thông tin vé máy bay, tra cứu tiền điện...

Tháng 7.2025, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp các đơn vị xây dựng cẩm nang trên VNeID có tích hợp trợ lý ảo AI giúp tra cứu danh sách địa chỉ, trụ sở, công an xã, ủy ban xã, đảng ủy xã, hành chính công một cửa các cấp...