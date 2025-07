Từ 26.7, làm thủ tục bay tại nhà ga T3 bằng VNeID và sinh trắc học

Từ 26.7, người dân khi làm thủ tục bay tại nhà ga T3 sử dụng tài khoản VNeID để check-in online, sau đó đến cửa kiểm soát an ninh để thực hiện sinh trắc học nhận diện khuôn mặt tự động.

Nhà ga T3 chính thức triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học từ 26.7 ẢNH: NGỌC LÊ

Theo đó, thực hiện Kế hoạch phối hợp số 380/KHPH-BCA-BXD-BTC ngày 27.6.2025 giữa Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ 26.7, tại nhà ga T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng chính thức triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID phục vụ làm thủ tục lên tàu bay.

Theo Công an TP.HCM, việc triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên VNeID mang lại nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ đối với hành khách mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, an ninh hàng không và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Với người dân, việc sử dụng VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt, vân tay sẽ giúp quá trình làm thủ tục hàng không trở nên nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn.

Quy trình này tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo yêu cầu từ Bộ Công an và Cục Hàng không.

Chỉ cần một thiết bị di động cài đặt VNeID, hành khách có thể thực hiện check-in online, xác thực danh tính, qua cửa an ninh và lên máy bay mà không cần mang theo các loại giấy tờ như trước.

Từ ngày 26.7 - 15.8, mỗi ngày sẽ có tối thiểu 2 cán bộ Công an TP.HCM thường trực tại nhà ga T3, thời gian 2 ca/ngày tại bàn hướng dẫn trước khu vực quầy làm thủ tục số 56 nhà ga T3. Lực lượng công an sẽ hướng dẫn người dân sử dụng VNeID làm thủ tục bay qua cửa kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay.

Các bước ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học khi làm thủ tục khi đi máy bay ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tạo tiền đề để mở rộng triển khai trên toàn quốc từ tháng 9.2025 theo đúng lộ trình.



Khi làm thủ tục bay tại nhà ga T3, người dân có thể theo 1 trong 2 cách dưới đây:

Cách 1: Dành cho người dùng thiết bị iOS, check-in online qua ứng dụng VNeID

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID → chọn Dịch vụ khác → chọn Dịch vụ hàng không → chọn check-in online. Sau khi đồng ý điều khoản và chia sẻ dữ liệu, hành khách được chuyển sang ứng dụng của Vietnam Airlines để làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).

Bước 2: Hướng dẫn người dân đến cửa kiểm soát an ninh để thực hiện sinh trắc học nhận diện khuôn mặt tự động.

Bước 3: Thực hiện sinh trắc học tại cửa lên máy bay.

Lưu ý: Tính năng này chỉ dùng trên thiết bị iOS.

Cách 2: Sinh trắc học tại sân bay

Bước 1: Hành khách thực hiện thủ tục trực tiếp tại quầy Vietnam Airlines (quầy số 57 đến số 66).

Bước 2: Đến cổng kiểm soát an ninh để thực hiện nhận diện khuôn mặt tự động.