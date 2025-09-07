Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Tai nạn xe đầu kéo, người mẹ tử vong thương tâm, con gái bị thương

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/09/2025 14:25 GMT+7

2 mẹ con chở nhau trên xe máy thì xảy ra tai nạn với xe đầu kéo. Vụ việc làm người mẹ tử vong, con gái bị thương.

Ngày 7.9, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn xe đầu kéo làm một phụ nữ tử vong tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương cũ).

TP.HCM: Tai nạn xe đầu kéo, người mẹ tử vong thương tâm, con gái bị thương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn làm người mẹ tử vong, con gái bị thương

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà T.T.H (45 tuổi, quê Bến Tre cũ) và chị N.T.K.N (17 tuổi, con gái bà H.) bị thương.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bà H. chạy xe máy chở con gái trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc xe máy đến giao lộ với đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp) thì xảy ra tai nạn giao thông với xe đầu kéo biển số 50LD-126... chạy cùng chiều, đang rẽ từ đường Nguyễn Thị Minh Khai vào đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Hậu quả của vụ tai nạn làm bà H. tử vong thương tâm, con gái 17 tuổi bị thương.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera làm rõ nguyên nhân vụ việc.

