Công an TP.HCM khởi tố chủ cơ sở thẩm mỹ hút mỡ bụng trái phép

Ngày 6.9, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá vụ cơ sở thẩm mỹ hút mỡ bụng trái phép, khởi tố đối với chủ cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW (địa chỉ ở 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM; quận 3 cũ) cùng "bác sĩ" không bằng cấp và nhân viên marketing về tội lừa dối khách hàng.

Công an khám xét cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW ẢNH: THANH TUYỀN

Công an xác định cơ sở này hút mỡ bụng trái phép cho hơn 500 người, thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng bằng các chiêu trò tinh vi như thuê người đóng giả khách hàng.

Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở thẩm mỹ Nguyễn Thị Hường (32 tuổi); Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, được thuê để hút mỡ cho khách hàng) và Dương Tấn Long (nhân viên marketing) về tội lừa dối khách hàng.

Đây là kết quả của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó Công an TP.HCM tập trung rà soát các cơ sở khám chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ không phép trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW do Nguyễn Thị Hường làm chủ, hoạt động không có giấy phép.

Chủ cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW Nguyễn Thị Hường ẢNH: THANH TUYỀN

Theo điều tra, dù không được cấp phép nhưng từ tháng 1.2025 đến nay, Hường vẫn chỉ đạo cơ sở thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng, đùi, tay... cho hơn 500 khách hàng, thu lợi bất chính số tiền gần 10 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để thực hiện các ca phẫu thuật, Hường đã thuê Nguyễn Minh Khải, người chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Thuê người đóng giả khách hàng để quảng cáo

Để thu hút khách hàng, Hường chỉ đạo nhân viên marketing là Dương Tấn Long tung các thông tin quảng cáo sai sự thật lên mạng xã hội, mạo danh các bác sĩ, chuyên gia uy tín đang cộng tác với cơ sở.

Bị can Nguyễn Minh Khải được thuê để hút mỡ cho khách hàng dù không có chứng chỉ hành nghề ẢNH: THANH TUYỀN

Thậm chí, các đối tượng này còn thuê người đóng giả làm khách hàng đến hút mỡ bụng, dàn dựng các video, hình ảnh về kết quả phẫu thuật thành công để đăng tải, tạo lòng tin cho nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những ai là bị hại của cơ sở thẩm mỹ nói trên hãy liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng) hoặc liên hệ điều tra viên qua số điện thoại 0996969599 để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.