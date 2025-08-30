Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt nhóm cho vay lãi nặng ép trả nợ bằng ảnh khỏa thân

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
30/08/2025 19:52 GMT+7

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm cho vay lãi nặng, ép trả nợ bằng ảnh khỏa thân, clip nhạy cảm...

Ngày 30.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Ngọc Sơn (32 tuổi, ở phường Hiệp Bình, thành phố Thủ Đức cũ) và Cao Thanh Lập (29 tuổi, ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân cũ) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an TP.HCM bắt nhóm cho vay lãi nặng ép trả nợ bằng ảnh khỏa thân- Ảnh 1.

Công an TP.HCM bắt nhóm cho vay lãi nặng ép trả nợ bằng ảnh khỏa thân

ẢNH: CACC

Trước đó, Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định Sơn và Lập hoạt động cho vay trên các hội nhóm kín với lãi suất cao 20 - 40%/tháng. Đây là mức lãi suất cao hơn nhiều lần mức lãi suất quy định.

Nhóm trên yêu cầu khách vay tiền phải thế chấp căn cước công dân hoặc clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm hoặc thế chấp icloud trên điện thoại iPhone...

Khi người nợ đóng tiền lãi không đúng ngày hẹn, nhóm này nhắn tin, gọi điện để đòi tiền, đồng thời đăng tải các hình ảnh nhạy cảm của người vay lên các trang mạng xã hội.

Thậm chí, nhóm cho vay còn gửi các hình ảnh và clip nhạy cảm của người nợ cho người thân họ hoặc đến tận nhà vay tiền chửi bới, đe dọa yêu cầu phải trả tiền.

Công an TP.HCM đã tiếp xúc làm việc với hàng chục người vay tiền và xác định nhóm này cho nhiều người vay lãi suất 240 - 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Trong đó, cơ quan chức năng đã làm việc được với gần 10 người vay tiền là nữ giới, bị nhóm Sơn bắt phải chụp, quay clip khỏa thân.

