Ngày 29.8, Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM tổ chức ngày hội giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, do trung tá Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng công an phường và trung tá Huỳnh Thị Cẩm, Phó trưởng công an phường chủ trì.

Công an phường Thủ Đức tiếp nhận hơn 50 dao kiếm, súng đạn sau 1 giờ tổ chức chương trình ẢNH: CACC

Đại diện Công an phường Thủ Đức cho biết, hoạt động này không chỉ nhằm thu hồi vũ khí, vật liệu nguy hiểm trong dân mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm; đồng thời thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa công an và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Để khuyến khích người dân, công an phường trao tặng một phần quà là thùng mì gói đến mỗi người dân giao nộp vũ khí.

Chương trình được người dân địa phương tích cực ủng hộ. Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, người dân đã tự giác giao nộp hơn 50 dao kiếm tự chế, súng điện, súng hơi cùng nhiều viên đạn chưa qua sử dụng.

Sáng cùng ngày, một học sinh 17 tuổi ở phường Thủ Đức đã mang một cây mã tấu đến giao nộp công an. Nam học sinh này cho hay trước đó do không nhận thức được pháp luật nên tự mua để phòng thân. Khi được tuyên truyền pháp luật, nam học sinh đã quyết định giao nộp vũ khí.

Vũ khí do người dân giao nộp công an ẢNH: CACC

Người dân ký nộp vũ khí ẢNH: CACC

Ông T.T.N (ở phường Thủ Đức) cũng phát hiện 4 viên đạn lớn khi dọn dẹp quanh nhà và ngay lập tức mang đến nộp tại chương trình.

Phường Thủ Đức hiện được nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Thọ, phường Linh Chiểu, phường Trường Thọ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Linh Đông, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức cũ.