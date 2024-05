Chủ tịch Đắk Nông có thư kêu gọi người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Đầu tháng 7.2023, Công an H.Ea H'leo (Đắk Lắk), cho biết trong vòng 1 tháng công an đã thu nhận hơn 300 khẩu súng các loại và nhiều công cụ hỗ trợ khác do người dân giao nộp.

Đặc biệt, chương trình "Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo" tại buôn Cham, xã Ea Sol, H.Ea H'leo đã thu hút rất nhiều người dân đến tham gia giao nộp vũ khí.

Hoạt động "Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo" do Công an H.Ea H'leo phát động được nhiều người dân đồng tình, hưởng Công an H.Ea H'leo

Chỉ trong buổi sáng phát động, người dân buôn Cham và các thôn, buôn khác thuộc xã Ea Sol đã tự nguyện giao nộp 19 khẩu súng các loại, đạn, mìn, công cụ hỗ trợ... Đổi lại, bà con được nhận gạo, quà và một số vật phẩm thiết yếu.

Công an H.Ea H'leo cũng trao tặng 100 suất quà, là nhu yếu phẩm, cho các các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ea Sol. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nhiều kiến thức về phòng chống tội phạm, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho bà con địa phương.

Theo Công an H.Ea H'leo, một số người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn vẫn còn tự chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắn, đi rừng nên không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm cho những người xung quanh cũng như công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Từ đó, Công an H.Ea H'leo chủ động triển khai mô hình "Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo" và được người dân đồng tình ủng hộ cao.