Công an Đắk Lắk thu hồi được 4.576 vũ khí các loại

Ngày 20.7, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tổ chức báo cáo kết quả 40 ngày triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Theo đó, trong 40 ngày qua, lực lượng công an trong tỉnh đã thu hồi được 4.576 vũ khí. Trong đó có 1.278 súng các loại, 2.666 viên đạn cùng nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; 5,2 kg đạn chì; 1,7 kg thuốc nổ.

Công an thu hồi nhiều loại vũ khí từ người dân CÔNG AN CUNG CẤP

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, công an các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay trong việc vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ… Điển hình như Công an H.Ea H'leo động viên người dân đổi súng đạn, các loại vũ khí lấy lương thực, nhu yếu phẩm, thực phẩm hỗ trợ...

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định tình hình tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp, nhiều người đã sử dụng các loại vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế... gây án. Do đó, lực lượng công an cần quyết tâm cố gắng cao hơn nữa trong việc vận động người dân giao nộp vũ khí.